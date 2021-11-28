Mert Günok'ta ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, dün oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada, sol dizinde meydana gelen rotasyonel yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen kalecimiz Mert Günok'un MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz