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Mert Günok'ta ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi

28.11.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Günok'ta ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, dün oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada, sol dizinde meydana gelen rotasyonel yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen kalecimiz Mert Günok'un MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

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