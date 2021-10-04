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Mert Hakan'dan Arda Turan'a telefon!

04.10.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe arasında savaş çıkaran ve sarı lacivertli takımı seçen Mert Hakan Yandaş, Pereira'nın gözüne giremedi... Önceki gün Arda Turan ile telefonda konuşan Mert Hakan takımdan gitmek istediğini ifade etti. Fenerbahçe'de çok mutsuz olduğunu söyleyen yıldız oyuncu 'Nasıl olur bilmiyorum ama beni buradan kurtar beni abi. G.Saray'a gelmeye hazırım' dedi. Arda da konuyu Fatih Terim ile görüşeceğine dair söz verdi.

Mert Hakan'dan Arda Turan'a telefon!

İki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe arasında savaş çıkaran ve sarı lacivertli takımı seçen Mert Hakan Yandaş, Pereira'nın gözüne giremedi... Önceki gün Arda Turan ile telefonda görüştü. Fenerbahçe'de çok mutsuz olduğunu söyleyen yıldız oyuncu 'Nasıl olur bilmiyorum ama beni buradan kurtar beni abi. G.Saray'a gelmeye hazırım' dedi. Arda da konuyu Fatih Terim ile görüşeceğine dair söz verdi.

"NASIL OLUR BİLMİYORUM AMA"

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'yi tercih ettiği için büyük bir hata yaptığını Arda Turan'a söyleyen Mert Hakan Yandaş'ın 'Nasıl olur bilmiyorum abi ama beni buradan kurtar. Galatasaray'da oynamaya hazırım' dediği öğrenildi. Arda Turan'ın da konuyu Fatih Terim'le görüşeceğine dair Mert Hakan Yandaş'a söz verdiği belirlendi.

ARDA'DAN AĞABEY NASİHATİ

Arda Turan'ın Mert Hakan Yandaş ile çok yakın dost olduğu, yıldız futbolcuya çok çalışmasını söylediği ve kendini göstermesi için 'Ağabey nasihatinde' bulunduğu öğrenildi. Mert Hakan Yandaş'ın kendisi gibi İrfan Can Kahveci'nin de mutsuz olduğunu Arda Turan'a söylediği 'İkimiz de Pereira ile anlaşamıyoruz' dediği belirlendi.

LİGDE 12 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Max Meyer ve Crespo gibi isimleri orta sahaya transfer eden Fenerbahçe'de Pereira Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Miha Zajc gibi oyunculara şans veriyor. Portekizli teknik adam Mert Hakan Yandaş'ı ise kadroda düşünmüyor. Yıldız futbolcu bu nedenle bu sezon ligde sadece 12 dakika forma şansı buldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe kulübü, yaptığı açıklamada Mert Hakan-Arda görüşmesinin yaşanmadığını belirterek, 'Haberde iddia edilen görüşmenin içeriğine dair yalanlar bir yana bu şekilde bir buluşma kesinlikle gerçekleşmemiştir.' ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Mert Hakan Yandaş Vitor Pereira
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