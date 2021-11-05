SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mert Hakan'dan Olympiakos başkanına sert gönderme!

Mert Hakan'dan Olympiakos başkanına sert gönderme!

05.11.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Antwerp maçı sonrasında açıklama yaptı.

Mert Hakan'dan Olympiakos başkanına sert gönderme!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçeli futbol Mert Hakan Yandaş, Antwerp karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dönemdeki sonuçları değerlendiren Mert Hakan Yandaş "Türkiye'yi daha iyi bilen taraf olarak bizler sorumluluk almaktan çekinmedik hafta içi, arkadaşlarımıza bu işin böyle gitmeyeceğini bir şekilde anlattık. Onlar da sağolsun iyi reaksiyon verdi. İnsanları bu kadar üzmeye hakkımız yok. Bunun bilincinde ve iyi atmosferde geldik. Kazanacağımıza inanarak geldik. Bu bir başlangıç. İnişli çıkışlı olmamalı. Fenerbahçe formasına yakışır şekilde mücadele etmeliyiz. O 3 haftayı herkese unutturamayız ama böyle devam ettirerek unutturmak istiyoruz. 3 hafta için de herkesten özür diliyoruz." dedi.

İddialı olduklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş "Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, bulunduğu her yerde iddialı. Burada iyi sonuçlar almamıştık. Bu bir başlangıç olsun. Gruptan çıkmak için son ana kadar elimizden geleni yapacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Güzel oyunla iyi galibiyet aldık. Mutluyuz." açıklamasını yaptı.

Antwerp 0-3 Fenerbahçe (Maç sonucu)Antwerp 0-3 Fenerbahçe (Maç sonucu)

OLYMPIAKOS BAŞKANINA SERT CEVAP!

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'in "İlk maçın ardından söylediği "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum. İstanbul bizim!" sözlerini unutmadıklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım, bu benim için çok çok büyük bir gurur. Layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi Olympiakos'u orada yenerek onların başkanına cevap vereceğiz. Her şeyin bilincindeyiz." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Dünya devinden inanılmaz teklif!Dünya devinden inanılmaz teklif!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Mert Hakan Yandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

Dev maça sürpriz hakem!

Dev maça sürpriz hakem!

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.