SPOR
  4. Mert Hakan: Evden çok tesiste zaman geçiriyoruz

Mert Hakan: Evden çok tesiste zaman geçiriyoruz

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Sivasspor’un başarılı orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş, "Evde zaman geçirmek yerine gelip tesiste zaman geçirmeyi tercih ediyoruz. Ligde gülüp eğlenmeye iyice alıştık. Çok güzel bir ortamımız var. Burada bulunduğum için gerçekten mutlu ve gururluyum" dedi.

Mert Hakan: Evden çok tesiste zaman geçiriyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamladı. Bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş, antrenmanda açıklamalarda bulundu.

"YÜREKTEN İNANAN BİR EKİP VAR"

Mert Hakan Yandaş, takımın gidişatını, takımda her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "İlk önce ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstanbul’da mükemmel bir mücadele gösterdiler. Biz haftalardır söylüyoruz, sezon başladığından beri. Kim oynuyor, kim oynamıyor hiç önemli değil gerçekten. Her hafta bizim kaybedeceğimizi bekleyenler yanılıyor. İnşallah bu böyle devam eder. Gerçekten, yürekten inanan bir ekip var burada. Her şey yolunda bizim için. İnşallah bu böyle devam eder. Hem kupada hem ligde istediğimiz yere ulaşırız" dedi.

"KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bireysel hedefi ile ilgili yöneltilen soruya Yandaş, "Bu hafta cezalıydım. İnşallah kupa maçında son bıraktığım gibi devam ederim. Gol atmaya ve gol attırmaya devam ederim. Takıma katkı sağlamaya devam ederim. Çünkü gerçekten aile ortamımız var. Biz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Evde zaman geçirmek yerine gelip tesiste zaman geçirmeyi tercih ediyoruz. Ligde gülüp eğlenmeye iyice alıştık. Çok güzel bir ortamımız var, burada bulunduğum için gerçekten mutlu ve gururluyum. İnşallah bu böyle devam edecek. Ben de performansımı artırarak devam etmek istiyorum" cevabını verdi.

"KENDİMİZİ STRESE SOKMAYA GEREK YOK"

YANDAŞ SON OLARAK ŞAMPİYONLUK DÜŞÜNCESİ İLE İLGİLİ SORULAN SORUYA İSE ŞU YANITI VERDİ:

"Şampiyonluk konuşuluyor, biz de tabii ki istiyoruz. Kim istemez ki? Gerçekten inanılmaz bir şeyi başarmış oluruz. Bunu bir Bursaspor başardı. Onun üzerine de bayağı yıllar geçti. Şimdi bizim yakın olduğumuz görülüyor ama onu konuşup kendimizi strese sokmaya da gerek yok. Biz maç maç iyi mücadele etmeye çalışıyoruz. Gerçekten keyif almaya çalışıyoruz sahaya çıktığımız zaman. İlk önce çok iyi mücadele etmek istiyoruz. Aklımızda hep mücadele etmek var. Onu başardıktan sonra zaten oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluktan ziyade hem kupada hem ligde iyi maçlar oynayamaya çalışıyoruz. İnşallah sonra hem kupada hem de ligde istediğimiz gibi biter diye düşünüyorum."

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Tenisçi Esila'nın kendi küçük hedefi büyükTenisçi Esila'nın kendi küçük hedefi büyük
Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan: "Hedefim Avrupa"Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan: "Hedefim Avrupa"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Mert Hakan Yandaş

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Cimbom'da Arda Turan gelişmesi! Terim...

Cimbom'da Arda Turan gelişmesi! Terim...

Beşiktaş o isimle yollarını ayırıyor

Beşiktaş o isimle yollarını ayırıyor

Talisca'dan heyecanlandıran paylaşım

Talisca'dan heyecanlandıran paylaşım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dan Bilzerian'a büyük şok

Dan Bilzerian'a büyük şok

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor evinden ayrılıyor

Eskişehirspor evinden ayrılıyor

Karşıyaka'nın stat burukluğu

Karşıyaka'nın stat burukluğu

Denizlispor, 3 eksikle çalıştı

Denizlispor, 3 eksikle çalıştı

Denizlispor'da Özdilek'ten transfer sitemi

Denizlispor'da Özdilek'ten transfer sitemi

Altay'da Kerim hazır

Altay'da Kerim hazır

Trabzonspor, kupada tur için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, kupada tur için sahaya çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.