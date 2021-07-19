Mert Hakan: Gerçek Mert Hakan'ı izleteceğim

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı hazırlık maçında 4-1 yendiği karşılaşmada ağları sarsan Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrasında konuşan Mert Hakan, "Hocamız felsefesini oturtmaya çalışıyor, biz de sıkı çalışıyoruz. Yavaş yavaş istediklerini yapmaya başladık. Bizim için önemli bir maçtı, iyi sınav verdik. İnşallah bu sezon şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Kendi performansı için de konuşan yaşındaki oyuncu, "Bu sezon gerçek Mert Hakan'ı izletmek istiyorum. Hocamızın bizden istedikleri net, çok istekli. Çok daha iyi olup taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

