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Mert Hakan Yandaş'dan gol sevincini açıklaması!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 21.02.2020 22:50 | Son Güncelleme

Sivasspor'un orta saha futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Mert Hakan Yandaş'dan gol sevincini açıklaması!

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da galibiyet golünü kaydeden Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BAZI KESİMLER BİZE SIRTINI DÖNDÜ"

Gol sevincinin Alanyaspor tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyen Mert Hakan, "Biz, sezonun ilk yarısını çok güzel bir şekilde geçirdik. 4-5 hafta kötü giden bir süreç oldu ve bazı kesimler bize sırtını döndü. Gol sevincim, kesinlikle Erol Hoca'ya yaptığım bir şey değildi. İçimde yaşadığım 4 haftalık bir şey var, onun için yaptım. Zaten gözlerimi kapatarak yaptım o hareketi. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim bütün Alanya camiasından." diye konuştu.

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