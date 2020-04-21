Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı takibe aldı

Transferin gözde isimlerinden Mert Hakan Yandaş, flaş bir harekete imza attı. Sivasspor'un Emre Kılınç ile birlikte dev kulüplerin ilgisini üzerinde bulunduran başarılı futbolcusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etti.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Mert Hakan Yandaş, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyordu.

25 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Mert Hakan'ın daha önce de Galatasaray ile 4 yıllık anlaştığı ve sarı-kırmızılılarda 8 numaralı formayı giyeceği iddia edilmişti.

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken Mert Hakan, Sivasspor'da çıktığı 30 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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