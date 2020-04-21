Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı takibe aldı

Transferin gözde isimlerinden Mert Hakan Yandaş, flaş bir harekete imza attı. Sivasspor'un Emre Kılınç ile birlikte dev kulüplerin ilgisini üzerinde bulunduran başarılı futbolcusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etti.
Bu sezon Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Mert Hakan Yandaş, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyordu.
25 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Mert Hakan'ın daha önce de Galatasaray ile 4 yıllık anlaştığı ve sarı-kırmızılılarda 8 numaralı formayı giyeceği iddia edilmişti.
Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken Mert Hakan, Sivasspor'da çıktığı 30 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
.
F.Bahçe'de teknik direktörlük için dev isim!
Ozan Kabak’tan 45 saniyede şov!
Antreman sırasında hayatını kaybetti!
Fenerbahçeli yıldız karantinada!
Talisca geri dönecek mi?
Koronaya rağmen sözleşme...
Falcao'dan Türk doktora cevap!
Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı
Ronaldinho'dan flaş istek!
Ve Beşiktaş sahaya indi!
Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum
Galatasaray bu transferi bekliyor!
Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket
Karantinadan kaçan yıldız geri dönmüyor!
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Efsane isim koronavirüsten hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum