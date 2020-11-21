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Mert Hakan Yandaş: Gol atacağımı söylediler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2020 19:14 | Son Güncelleme

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Mert Hakan Yandaş: Gol atacağımı söylediler

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçta bir gol atan Mert Hakan Yandaş maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM"

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu ifade eden Mert Hakan Yandaş, "Maç çok şükür iyi geçti. Farklı konulara değinmek istiyorum. 8 hafta geçti. Benden beklenenin neler olduğunun farkındayım. Talihsiz bir sakatlık dönüşüydü. Ritm yakalayamadım. Oynamayınca ritm yakalanamıyor" dedi.

"GOL ATACAĞIMI SÖYLEDİLER"

Gol atacağını takım arkadaşlarının söylediğini belirten Mert Hakan Yandaş, "Bir gün böyle bir şans geleceğini biliyordum. Allaha şükür güzel gol atmak nasip oldu. Takıma teşekkür ediyorum. Maçtan önce inanır mısınız, 20-25 kişi, Emre Ağabey gol atacağımı söyledi. Dışarıdan herkesin böyle söylediğini söyledim. Çok şükür nasip oldu. Mutluyum" şeklinde konuştu.

"OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIM"

Oynadıkça daha da iyi olacağını belirten Mert Hakan, "Oynadıkça daha iyi bir Mert Hakan olacak. Zaman zaman oyundan düştüğüm bölümler oldu. Normaldir. Maç ritmimi yakalamaya çalışıyor. Çok daha güçlü, isteyen ve iyi bir Mert Hakan'ı izleteceğim" dedi.

"GOLLERİMİ BABAMA ARMAĞAN EDİYORUM"

Attığı golleri rahmetli babasına armağan ettiğini ifade eden Mert Hakan, "Ben tüm gollerimi rahmetli babama armağan ediyorum. Kolumdaki dövmemi öptüm. Beni izlemesini çok isterdim. Onu gururlandırmaya devam edeceğim. İnşallah oğluyla gurur duyacak" şeklinde konuştu.

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