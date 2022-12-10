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Mert Hakan Yandaş'ın hazırlık maçlarındaki son hali Jorge Jesus'u şaşırttı! Dünya Kupası dönüşü...

10.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Mert Hakan Yandaş, son maçlardaki performansıyla Jorge Jesus'un gözüne girdi. Orta sahadaki kalabalık rotasyondan dolayı bir türlü formayı kapamayan Mert Hakan'ın Dünya Kupası dönüşünde ilk 11'de mücadele etmesi bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş'ın hazırlık maçlarındaki son hali Jorge Jesus'u şaşırttı! Dünya Kupası dönüşü...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un aklı Mert Hakan'a kaydı. Yıldız oyuncunun hazırlık maçlarında gösterdiği performansın ardından Portekizli çalıştırıcının kafası bir hayli karıştı. En son Beşiktaş derbisinde forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, bir süredir formaya hasret durumdaydı.

HAZIRLIK MAÇINDA GEÇER NOT ALDI

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Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yaptığı hazırlık maçlarıyla oyuncularını hazır tuttu. Mert Hakan Yandaş'ın performansı ise Jorge Jesus tarafından tam not aldı.

DÜNYA KUPASI DÖNÜŞÜ FORMAYI KAPACAK

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Mert Hakan'ın son hali teknik heyeti de heyecanlandırdı. Özellikle hırslı haliyle maçlarda dikkat çeken Mert Hakan'ın Sivasspor dönemindeki gibi yıldızlaşması Jorge Jesus'u mutlu etti.


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