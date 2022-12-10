Mert Hakan Yandaş'ın hazırlık maçlarındaki son hali Jorge Jesus'u şaşırttı! Dünya Kupası dönüşü...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un aklı Mert Hakan'a kaydı. Yıldız oyuncunun hazırlık maçlarında gösterdiği performansın ardından Portekizli çalıştırıcının kafası bir hayli karıştı. En son Beşiktaş derbisinde forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, bir süredir formaya hasret durumdaydı.

HAZIRLIK MAÇINDA GEÇER NOT ALDI

Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yaptığı hazırlık maçlarıyla oyuncularını hazır tuttu. Mert Hakan Yandaş'ın performansı ise Jorge Jesus tarafından tam not aldı.

DÜNYA KUPASI DÖNÜŞÜ FORMAYI KAPACAK

Mert Hakan'ın son hali teknik heyeti de heyecanlandırdı. Özellikle hırslı haliyle maçlarda dikkat çeken Mert Hakan'ın Sivasspor dönemindeki gibi yıldızlaşması Jorge Jesus'u mutlu etti.



