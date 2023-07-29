Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında konuştu. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan talihsiz olayı açıklayan Koç, Mert Hakan'ın şutunda bir yöneticinin kolunun kırıldığını ifade etti.
Mert Hakan Yandaş'ın şutu sırasında sarı-lacivertli yöneticinin kolunun kırıldığını açıklayan Ali Koç "Kürekten sorumlu yöneticimiz Bekir Bey, kürek çekerken sakatlanmadı. Umut Kent'te maç yapıyorduk, Bekir Bey de kaledeydi. Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kurtaracağım derken kolu kırıldı. İnşallah Bekir Bey'in kolunun kırılmasıyla nazar çıkmıştır Fenerbahçe'den." ifadelerini kullandı.