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''Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kurtaracağım derken kolu kırıldı''

29.07.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, sarı-laciverti yöneticinin kolunun kırıldığı açıklandı.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında konuştu. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan talihsiz olayı açıklayan Koç, Mert Hakan'ın şutunda bir yöneticinin kolunun kırıldığını ifade etti.

"MERT HAKAN YANDAŞ'IN ŞUTUNU KURTARACAĞIM DERKEN KOLU KIRILDI"

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Mert Hakan Yandaş'ın şutu sırasında sarı-lacivertli yöneticinin kolunun kırıldığını açıklayan Ali Koç "Kürekten sorumlu yöneticimiz Bekir Bey, kürek çekerken sakatlanmadı. Umut Kent'te maç yapıyorduk, Bekir Bey de kaledeydi. Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kurtaracağım derken kolu kırıldı. İnşallah Bekir Bey'in kolunun kırılmasıyla nazar çıkmıştır Fenerbahçe'den." ifadelerini kullandı.

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