Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Canımı en çok acıtan şey...

Bahis bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, tutuklu bulunduğu cezaevindenden Sarı-Lacivertli taraftarlara duygusal bir mektup gönderdi. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Canımı en çok acıtan şey...
Berker İşleyen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Bahis soruşturması kapsamında şu anda tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarına bir mektup gönderdi.

Yandaş, hakkındaki iddiaları reddederken, Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığını ifade etti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, hukukun üstünlüğüne ve adaletin bulunacağına inandığını söyledi.

İşte o mektup;

Sevgili Fenerbahçe Ailem ve Sevenlerime;

Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır.

Hakkımda yürütülen hukuki sürecin sonunda, adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum.

Bilmenizi isterim ki; üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ne Şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe armasını göğsümde, Çubuklu'yu üzerimde taşımanın sorumluluğunun her zaman bilincinde oldum. Fenerbahçe'li Mert Hakan Yandaş olarak, Sarı-Lacivert'i üzerime giyip sahaya her çıktığımda terimin son damlasına kadar savaştım.

Zor günler geçirdiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, sorumluluk alınması gerektiğinde en önde yer almaktan çekinmedim.

Bu zor günlerde en büyük dayanağım, hukukun üstünlüğüne ve adaletin vicdanla buluşacağına olan sarsılmaz inancım. Yargı makamlarının gerçekleri hakkaniyetle ortaya çıkararak bu süreci adil biçimde sonuçlandıracağına yürekten inanıyorum.

Bu süreçte en çok canımı acıtan şey; ailemin, dostlarımın ve beni kalpten seven insanların üzülmesidir. Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak. İçinde bulunduğum bu zor günlerde beni yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma ve sevenlerime gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.

Sevgi ve Selamlarımla...

