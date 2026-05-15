Galatasaray kutlamasına Fenerbahçeli taraftar damga vurdu!

Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyunda Fenerbahçe formalı bir taraftarın yer alması sosyal medyayı ikiye böldü, sarı-lacivertliler tepki gösterdi.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu muhteşem bir görsel şölenle kutluyor. Sarı-kırmızılı takımın Galatasaray Lisesi’nden başlayarak RAMS Park’a uzanan tarihi üstü açık otobüs konvoyuna on binlerce taraftar eşlik ederken, kalabalığın arasında kameralara yansıyan bir görüntü spor kamuoyunun gündemine oturdu.

ON BİNLERİN ARASINDA FENERBAHÇE FORMASI

Şampiyonluk coşkusunun tavan yaptığı anlarda, sarı-kırmızılı formalar ve bayraklarla donatılmış kortejin tam ortasında Fenerbahçe formalı bir taraftarın yer alması büyük dikkat çekti. Kendi takımının formasıyla Galatasaraylı taraftarların arasına karışan bu kişinin, ezeli rakibin şampiyonluk şarkılarına ve kutlamalarına eşlik ettiği anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ortaya çıkan bu ilginç görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Galatasaraylı taraftarların büyük bir çoğunluğu bu durumu sporun birleştirici gücü olarak yorumlayıp pozitif karşılarken, Fenerbahçe cephesinde ise durum tam tersiydi. Birçok sarı-lacivertli taraftar, kendi formalarıyla ezeli rakibin şampiyonluk kutlamasında yer alan bu taraftara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

