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Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.05.2020 21:45 | Son Güncelleme

Transferin gözde isimlerinden Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş; hedefleri ve kariyer planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması

BeinSports'a konuşan Mert Hakan Yandaş, kendisi gibi birçok kulüple adı anılan takım arkadaşı Emre Kılınç hakkında da açıklamalar yaptı.

Mert Hakan Yandaş "Bazen ağzımızdan çıkmayan şeyler yazılıyor. Bizim hedeflerimiz, Sivasspor'un da bizden beklentileri var. Konuşmadığımız şeyler çıktığında Sivas kentine mahcup oluyoruz. Onlar da bize sitem ediyorlar. İkimizin değil de takımın konuşulması gerekiyor. Son dakikaya kadar Sivasspor'a hizmet için buradayız. Kariyerimizi, bunları düşünmek zorundayız tabii ki ama son maçı son düdüğüne kadar arada kalan her topa kafamı sokacağım. Emre de o karakterde. 10 yıl sonra

gelen bu başarıyı heba ettirmeyeceğiz. İnşallah şampiyon olup Sivasspor'u Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz. Ondan sonra kariyer planımızı yapacağız. Bakacağız, bizim için en hayırlısı neyse onu tercih etmeye çalışacağız. Emre'nin de karakterine kefilim" dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.

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