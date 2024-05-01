Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı, Erman Toroğlu'ndan açıklama geldi!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kritik derbi öncesi Serdar Aziz'in kadro dışı kaldığı öğrenilirken, sebebi için ise ilginç bir iddia ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe takımı, Adana Demirspor - Galatasaray maçını hep birlikte izlerken, Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz: "Ne güzel gol attı" dediği, bu cümlenin ardından Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ciddi bir tartışma yaşadığı öne sürülmüştü.

TOROĞLU'DAN AÇIKLAMA

Mert Hakan Yandaş bu olayı yalanlarken ünlü yorumcu Erman Toroğlu bu yaşananların gerçek olduğunu ifade etti.

"ÖYLE DİYECEK TABİ..."

Toroğlu, Mert Hakan'ın olayı yalanladığının söylenmesi üzerine "Öyle diyecek tabi, ama gerçek o. Biri yemekte maç seyrediyormuş, Kerem Demirbay golü için 'Ulan oradan gol mü atılır' demiş, öbürü de 'Sen neden onları izliyorsun?' demiş, ondan dolayı kavga çıkmış." cümleleriyle anlattı.





