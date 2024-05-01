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Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı, Erman Toroğlu'ndan açıklama geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2024 10:28
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Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin iki tecrübeli ismi Serdar Aziz ve Mert Hakan’ın arasında kavga yaşandığı iddia edilirken konuyla alakalı olarak Mert Hakan Yandaş'tan yalanlama gelmişti. Erman Toroğlu bu olay için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kritik derbi öncesi Serdar Aziz'in kadro dışı kaldığı öğrenilirken, sebebi için ise ilginç bir iddia ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe takımı, Adana Demirspor - Galatasaray maçını hep birlikte izlerken, Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz: "Ne güzel gol attı" dediği, bu cümlenin ardından Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ciddi bir tartışma yaşadığı öne sürülmüştü.

TOROĞLU'DAN AÇIKLAMA

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Mert Hakan Yandaş bu olayı yalanlarken ünlü yorumcu Erman Toroğlu bu yaşananların gerçek olduğunu ifade etti.

"ÖYLE DİYECEK TABİ..."

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Toroğlu, Mert Hakan'ın olayı yalanladığının söylenmesi üzerine "Öyle diyecek tabi, ama gerçek o. Biri yemekte maç seyrediyormuş, Kerem Demirbay golü için 'Ulan oradan gol mü atılır' demiş, öbürü de 'Sen neden onları izliyorsun?' demiş, ondan dolayı kavga çıkmış." cümleleriyle anlattı.

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