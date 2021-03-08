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Mert Hakan Yandaş: Yukarıya 'Buradayız' dedik

08.03.2021 21:16 | Son Güncelleme:
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Mert Hakan Yandaş: Yukarıya 'Buradayız' dedik

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçın sonrasında Mert Hakan Yandaş konuştu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Mert Hakan, "Gayet iyi bir ilk yarı vardı. Takım olarak çok iştahlıydık. Dün rakibimizin kaybettiği puanla yukarıya 'Buradayız' deme fırsatı doğdu. İnanılmaz bir oyun oynadık ilk yarıda ve skoru yakaladık. Skorun verdiği rahatlamayla ikinci yarıda biraz düştük. Bunu aramızda konuşarak çözeriz. Umarım son 12 haftada da böyle devam eder kupaya ulaşırız." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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