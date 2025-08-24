Mert Müldür: "Bizim şu an odak noktamız Benfica maçı"

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Omzundan yaşadığı sakatlıkla ilgili konuşan Müldür, "Şu an büyük bir sorunum yok. Herkes gibi takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu önemli süreçte zaten dinlenme gibi bir lüksüm de yok. Takımıma katkı sağlamak istiyorum ve çok önemli bir periyottayız. O yüzden inşallah hep birlikte bu yola iyi bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİ SİSTEMDE DE GAYET RAHAT BİR ŞEKİLDE OYNAYABİLİYORUM"

Farklı pozisyonlarda oynamasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Müldür, "Benim için çok fazla değişen bir şey yok. Maç içinde 3’lü de oynasak 4’lü de oynasak, mesela 4’lü de daha çok atağa yardımcı olabiliyorsun ama 3’lüde de aynı şekilde yardım edebiliyorsun o yüzden 3’lü, 4’lü fark etmiyor fazla iki sistemde de gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorum" diye konuştu.

"BİZİM ŞU AN ODAK NOKTAMIZ BENFİCA MAÇI"

Takım olarak şu an tek odak noktalarının Benfica ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı olduğunu vurgulayan Müldür, "Çok önemli bir maç bizim için. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyoruz. Kolay olmayacak ama şunu garantisini verebilirim tüm takım elinden gelenin en iyisini yapacaktır orada" değerlendirmesinde bulundu.

"SKRİNİAR, ÇOK BÜYÜK KARAKTER, ÇOK BÜYÜK OYUNCU"

Deneyimli savunmacı Milan Skriniar ile ilgili de konuşan Müldür, şunları kaydetti:

"Milan’ı konuşmaya gerek yok. Çok büyük karakter, çok büyük oyuncu. Hepimize saha içinde yardımcı oluyor. Onunla oynamak herkes için kesinlikle büyük zevk ve tecrübe oluyor."