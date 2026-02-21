SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Fenerbahçe için geldiler, Galatasaray ile görüştüler! Kimsenin beklemediği transfer

Nottingham Forest, İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçı sırasında transfer temasları da gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Galatasaray’ın formda ismi Barış Alper Yılmaz için görüşme yaptı. Sarı-kırmızılılar ise kararın sezon sonunda verileceğini bildirdi.

Fenerbahçe için geldiler, Galatasaray ile görüştüler! Kimsenin beklemediği transfer
Cevdet Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Avrupa Ligi kapsamında İstanbul’a gelen Nottingham Forest, Fenerbahçe ile oynadığı maçın yanı sıra transfer çalışmaları için de temaslarda bulundu. İngiliz temsilcisinin gündemindeki isim ise Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz oldu.

YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Fenerbahçe için geldiler, Galatasaray ile görüştüler! Kimsenin beklemediği transfer 1

Premier Lig ekibi, daha önce de ilgilendiği Barış Alper Yılmaz için bir kez daha harekete geçti. 25 yaşındaki milli futbolcunun performansını yakından takip eden Nottingham Forest, süreci hızlandırmak adına somut adım attı.

İSTANBUL’DA KRİTİK TEMAS

Fenerbahçe için geldiler, Galatasaray ile görüştüler! Kimsenin beklemediği transfer 2

Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul’a gelen İngiliz kulübünün yöneticileri, Galatasaray cephesiyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede olası transferin detayları ele alındı ve taraflar şartları değerlendirdi.

ŞARTLAR MASAYA YATIRILDI

Fenerbahçe için geldiler, Galatasaray ile görüştüler! Kimsenin beklemediği transfer 3

İki kulüp arasında gerçekleşen toplantıda bonservis beklentisi ve transferin genel çerçevesi konuşuldu. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin nihai kararını hemen vermediği belirtildi.

KARAR SEZON SONUNDA

Fenerbahçe için geldiler, Galatasaray ile görüştüler! Kimsenin beklemediği transfer 4

Galatasaray Yönetimi’nin, Barış Alper Yılmaz ile ilgili kesin tutumunu sezon tamamlandıktan sonra netleştireceğini İngiliz ekibine ilettiği öğrenildi. Yönetimin, kritik maçlar öncesinde transfer gündeminin takım üzerindeki etkisini minimize etmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

33 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Fenerbahçe için geldiler, Galatasaray ile görüştüler! Kimsenin beklemediği transfer 5

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Barış Alper Yılmaz, 8 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Sergilediği istikrarlı performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırmaya devam ediyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
-
Galatasaray Galatasaray

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor’da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendiKayserispor’da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
NBA'de Denver Nuggets, rekor kırarak Portland Trail Blazers'ı 157-103 yendiNBA'de Denver Nuggets, rekor kırarak Portland Trail Blazers'ı 157-103 yendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Barış Alper Yılmaz son dakika fenerbahçe galatasaray Nottingham Forest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.