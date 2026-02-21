Fenerbahçe için geldiler, Galatasaray ile görüştüler! Kimsenin beklemediği transfer

Avrupa Ligi kapsamında İstanbul’a gelen Nottingham Forest, Fenerbahçe ile oynadığı maçın yanı sıra transfer çalışmaları için de temaslarda bulundu. İngiliz temsilcisinin gündemindeki isim ise Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz oldu.

YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Premier Lig ekibi, daha önce de ilgilendiği Barış Alper Yılmaz için bir kez daha harekete geçti. 25 yaşındaki milli futbolcunun performansını yakından takip eden Nottingham Forest, süreci hızlandırmak adına somut adım attı.

İSTANBUL’DA KRİTİK TEMAS

Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul’a gelen İngiliz kulübünün yöneticileri, Galatasaray cephesiyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede olası transferin detayları ele alındı ve taraflar şartları değerlendirdi.

ŞARTLAR MASAYA YATIRILDI

İki kulüp arasında gerçekleşen toplantıda bonservis beklentisi ve transferin genel çerçevesi konuşuldu. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin nihai kararını hemen vermediği belirtildi.

KARAR SEZON SONUNDA

Galatasaray Yönetimi’nin, Barış Alper Yılmaz ile ilgili kesin tutumunu sezon tamamlandıktan sonra netleştireceğini İngiliz ekibine ilettiği öğrenildi. Yönetimin, kritik maçlar öncesinde transfer gündeminin takım üzerindeki etkisini minimize etmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

33 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Barış Alper Yılmaz, 8 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Sergilediği istikrarlı performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırmaya devam ediyor.