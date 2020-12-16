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Mert Nobre: Alex'in kafasında Fenerbahçe var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.12.2020 11:20 | Son Güncelleme

Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapan Mert Nobre, Alex de Souza ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Mert Nobre: Alex'in kafasında Fenerbahçe var

Bu sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran ancak işler iyi gitmeyince takımdan ayrılan teknik direktör Mert Nobre, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Her Gün Spor programına konuk olan Mert Nobre, Alex de Souza'nın düşüncesinde sarı-lacivertli camiada görev almak olduğunu belirtti.

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"ALEX'İN KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Geçtiğimiz günlerde antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex de Souza hakkında konuşan Nobre, "Alex'in Türkiye ile ilgili planları var. Kafasında Fenerbahçe var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alex iyi bir futbolcu idi,bu demek değilki iyi bir antröner olacak,mesela bizde karpatların maradonası Haci vardı ama hocalığı beceremedi,fenerbahçeli arkadaşlar Alex takımın başına gelsin diyor gelse sonu hüsran bence.
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