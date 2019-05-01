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Mert Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

FUTBOL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.

Mert Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Nobre açıklamasında, "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.

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Gençlerbirliği mert nobre Spor Toto 1. Lig

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