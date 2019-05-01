Mert Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu.
Nobre açıklamasında, "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.
Valbuena ile ilgili karar verildi
Mehmet Demirkol'dan Galatasaray ve Real Madrid sözleri
Derbi biletleri 10 dakikada tükendi
Fenerbahçe'de 3 yıllık imza
Trabzonspor 8 sene sonra ilki yaşıyor
Güneş döneminde G.Saray'a büyük üstünlük
Altınordu'da sakatlık şoku
Kocaman'dan G.Saray açıklaması!
'G.Saraylı başladım, F.Bahçeli oldum'
Trabzon'u altyapıdan gelenler sırtlıyor
Bayern fırsat tepti!
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Ve Hazard anlaşmayı resmen açıkladı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Efsane isim geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum