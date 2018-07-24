Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!

Gençlerbirliği Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan Mert Nobre ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Başkent ekibi sosyal medya hesabı üzerinden 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun fotoğrafını paylaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Ayrıca Gençlerbirliği, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ve tecrübeli kaleci Emrullah Şalk'ı transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ve son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Milli takımda 69 maç oynayan ve 5 gol atan Arnason, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İzlanda'nın Arjantin ve Nijerya ile oynadığı karşılaşmalarda da 90'ar dakika forma giydi.
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