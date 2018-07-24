SPOR

Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!

Gençlerbirliği Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan Mert Nobre ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Başkent ekibi sosyal medya hesabı üzerinden 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun fotoğrafını paylaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Ayrıca Gençlerbirliği, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ve tecrübeli kaleci Emrullah Şalk'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ve son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milli takımda 69 maç oynayan ve 5 gol atan Arnason, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İzlanda'nın Arjantin ve Nijerya ile oynadığı karşılaşmalarda da 90'ar dakika forma giydi.

139

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Boluspor 3 - 1 SivassporBoluspor 3 - 1 Sivasspor
Eskişehirspor 4 - 2 HacettepeEskişehirspor 4 - 2 Hacettepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig mert nobre

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!

Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!

Boluspor 3 - 1 Sivasspor

Boluspor 3 - 1 Sivasspor

Eskişehirspor 4 - 2 Hacettepe

Eskişehirspor 4 - 2 Hacettepe

Emre Selen, Ankara Demirspor'a kiralandı

Emre Selen, Ankara Demirspor'a kiralandı

Erhan Erentürk'ün idolü Buffon

Erhan Erentürk'ün idolü Buffon

Boluspor, Guido Koçer'i bırakmadı

Boluspor, Guido Koçer'i bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.