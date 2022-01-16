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Mert Nobre kimdir, aslen nereli? Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

16.01.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından biri olan Altay'da, Mustafa Denizli'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör isim olarak Mert Nobre'nin getirildiği açıklandı. Peki Mert Nobre kimdir, aslen nereli? Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı? İşte hayatı...

Mert Nobre kimdir, aslen nereli? Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

Altay'dan yapılan açıklamada takımın Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını Mert Nobre yönetiminde sürdüreceği açıklandı. Mustafa Denizli'nin yardımcılığını da yapmakta olan Mert Nobre, Altay'ın Alanyaspor maçında teknik direktör olarak takımın başında bulunacak.

MERT NOBRE KİMDİR?

6 Kasım 1980, Jateí doğumlu Mert Nobre, forvet mevkiinde oynayan Brezilya asıllı bir Türk futbolcudur. Nobre, 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giymektedir.

Mert Nobre profesyonel futbola Paraná Clube takımında başlangıç yapmıştır. 1999 senesinde Brezilya birinci liginde forma giymeye başlamıştır. 9 Ekim 1999 tarihinde 19 yaşındayken ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girerek çıkmıştır. Nobre sezonda toplam 7 maça çıkmıştır. İkinci resmi maçında 16 Ekim'de Gama karşısında yine yedeklerden oyuna giren Nobre kariyerinin ilk golünü kaydetmiş ve Parana maçı bu golle 1-0 kazanmıştır.

2003 yılında Brezilya sezonunun bitmesinden sonra Türkiye'de devam eden 2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ya kiralanmıştır. Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda düşünülmemiş olan Nobre, 2006-2007 sezonunda kiralanmamıştır.


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