Mert Öcal ve Sude Burcu'dan aşk pozları! "Çok güzelsiniz"

Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışmacı oldukları sırada aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu elendikten sonra kavuştular. Aşklarını bir süre gizli tutan ikili ülkeye dönünce gizliliğe son verdi.

Survivor All Star'dan elendikten sonra birlikte paylaşımlar yaparak birlikteliklerini ele güne ilan eden çiftin aşk pozları dikkat çekti. Her anlarını birlikte geçiren Mert Öcal ve Sude Burcu katıldıkları düğünden pozlarını paylaştı.

Birbirlerine kalp emojisi atan çiftin pozlarına yorum yağdı. Çiftin pozlarına "Çok güzelsiniz" yorumları gelirken bazı takipçiler ise Öcal'ın aşkının heves olduğunu iddia etti. Mert Öcal ile Sude Burcu'nun arasındaki 14 yaş fark da yorumlarda öne çıktı.

Bazı kullanıcılar "Kardeşin gibi duruyor" yorumları yaptı.



