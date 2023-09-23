Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu aldattığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü çift hakkında 'Arkadaşlar mı, aşıklar mı?' diye tartışılırken dudak dudağa fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Tam bu iddia tartışılırken geçen ay da ünlü oyuncuların ayrıldıkları iddia edildi. Hatta ayrılık gerekçesi olarak da, Mert'in Afra'yı aldattığı gösterilmişti.

Günaydın'dan Bülent Cankurt tüm bu iddialara son noktayı koydu. İddialara göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftin ne aileleri bu aşka müdahale ediyor ne de herhangi bir ayrılık yaşanmış.

Ancak dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlarmış.

