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Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu aldattığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

23.09.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdikleri Seyran ve Ferit karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkları bu yaza damga vurmuştu. Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, dudak dudağa görüntülenmiş o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak ikilinin kısa süre sonra ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak gerçek başka çıktı.

Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü çift hakkında 'Arkadaşlar mı, aşıklar mı?' diye tartışılırken dudak dudağa fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Tam bu iddia tartışılırken geçen ay da ünlü oyuncuların ayrıldıkları iddia edildi. Hatta ayrılık gerekçesi olarak da, Mert'in Afra'yı aldattığı gösterilmişti.

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Günaydın'dan Bülent Cankurt tüm bu iddialara son noktayı koydu. İddialara göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftin ne aileleri bu aşka müdahale ediyor ne de herhangi bir ayrılık yaşanmış.

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Ancak dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlarmış.

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