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Mert Yazıcıoğlu'na şaşırtan itiraf! Seninle asansörde baş başa kalalım...

14.08.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Yazıcıoğlu oyunculuğuyla ve aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı itiraf olay oldu. Sunucu İbrahim Selim'in, Mert Yazıcıoğlu'na sorduğu "Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi?" sorusuna verdiği yanıt izleyicileri şaşırttı.

Mert Yazıcıoğlu'na şaşırtan itiraf! Seninle asansörde baş başa kalalım...

Aşk 101 Sinan rolüyle akıllara kazınan Mert Yazıcıoğlu, yakın zamanda "Gelecek Uzun Sürer" dizisiyle ekranlara geri dönecek. Yazıcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı itiraf ile seyircileri şoke etti.

mert ibrahim

SENİNLE ASANSÖRDE BAŞ BAŞA KALALIM

İbrahim Selim ile Bu Gece proramına konuk olan Mert Yazıcıoğlu'nun sunucun yönelttiği bir soruya cevabı izleyenleri şaşırttı. İbrahim Selim, Mert Yazıcıoğlu'na "Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi?" şeklinde bir soru sordu. Mert Yazıcıoğlu, soru karşısında şaşırarak "Bu program beni terletti" şeklinde tepki verdikten sonra, "İnternette rastladım, asansörde başbaşa kalma meselesi" şeklinde üzeri kapalı konuştu. Sunucun meseleyi merak edip "Seninle asansörde başbaşa kalmak isteyenler mi var?" şeklinde sormasıyla Yazıcıoğlu, "Evet, hoşlandığın kadınla asansörde başbaşa kalmak istemek bence garip olur" şeklinde yanıtladı.

mert yazc kırmızı

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde kayıt yaptıran Yazıcıoğlu, Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Baran' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. İlk olarak Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı. Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuğa başladı. 2013 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolü Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin olduğu Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı. Bir çok dizide rol alan Yazıcıoğlu, Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolüyle akıllara kazındı.

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Yazıcıoğlu, yakın zamanda yayına girecek olan "Gelecek Uzun Sürer" adlı dizide, Aslıhan Malbora, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili ile beraber rol alacaklar.

Mert Yazıcıoğlu ile oyuncu Afra Saraçoğlu'nun 2019'dan bu güne kadar gelen ilişkileri devam ediyor.

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