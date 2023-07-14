Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı mı? Bomba iddia sosyal medyada salladı

Birliktelikleri çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu en son Maldiv pozlarıyla ilgi odağı olmuştu. Sevgilisi ile beraber tatile giden Çiçek'in sosyal medyada, Turgut Uyar'ın en çok sevilen şiirlerinden olan Göğe Bakma Durağı'ndan satırları paylaşması dikkat çekmişti.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre Dilan Çiçek Deniz & Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrıldığı iddia edildi.

Instagram'da Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi gündem oldu.

