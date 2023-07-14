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  4. Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı mı? Bomba iddia sosyal medyada salladı

Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı mı? Bomba iddia sosyal medyada salladı

14.07.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu'dan ayrıldıktan sonra Dilan Deniz Çiçek ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu uzun süre gündem olmuştu. Maldiv tatilleri çok konuşulan çiftle ilgili bomba bir iddia ortaya çıktı.

Birliktelikleri çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu en son Maldiv pozlarıyla ilgi odağı olmuştu. Sevgilisi ile beraber tatile giden Çiçek'in sosyal medyada, Turgut Uyar'ın en çok sevilen şiirlerinden olan Göğe Bakma Durağı'ndan satırları paylaşması dikkat çekmişti.

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Gazete Magazin'de yer alan habere göre Dilan Çiçek Deniz & Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrıldığı iddia edildi.

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Instagram'da Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu sosyal medya sevgilisi

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