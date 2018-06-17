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Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan

FUTBOL HABERLERİ  | 17.06.2018 21:30 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'da futbolcusu Mertcan Çam'ı darp ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından ömür boyu statlara girememe cezası alan Emin Yetim, yeniden başkanlığa seçildi.

Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen Şanlıurfaspor olağan genel kurulu, kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongrede, divan heyeti oluşturulduktan sonra yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Ardından yapılan oylamada, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Emin Yetim, yeniden göreve getirildi.

Seçimin ardından konuşan Yetim, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şanlıurfaspor'u hak ettiği yere getirmek için kamuoyundan destek isteyen Yetim, işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.

Mertcan Çam

MERTCAN ÇAM'I DARP ETMİŞTİ
Futbolcusu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de darp ettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Emin Yetim'in, ömür boyu statlara girememe cezası bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaspor Emin Yetim Mertcan Çam

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