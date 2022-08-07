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  4. Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna çok sinirlendi! "Ne kadar çirkin bir hareket bu"

Merve Boluğur Murat Dalkılıç sorusuna çok sinirlendi! "Ne kadar çirkin bir hareket bu"

07.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur son günlerde hakkında yapılan yorumlara verdiği yanıtla gündemde. İlişkilerine dair aldığı yorumlara isyan eden oyuncu sevgilisi Mert Aydın ile görüntülendi. Sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklamalarıyla ilgili soru sorulunca Merve Boluğur sinirlendi.

2015 yılında Merve Boluğur ile nikah masasına oturan popçu Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde eski karısı hakkındaki yorumlara isyan etti. Son dönemde Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlara kızın Dalkılıç "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..." dedi.

"YANIMDA SEVGİLİM VAR"

Merve Boluğur da kendisine gelen yorumlarla ilgili bir açıklama yaptı. Bu olaydan kısa süre sonra yeni sevgilisiyle görüntülenen oyuncu gelen soruyla çılgına döndü.

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Merve Boluğur'a sevgilisinin yanında eski eşi sorulunca ünlü isim çok sinirlendi. Boluğur muhabire "Ne kadar çirkin bir hareket bu ne kadar çirkin. Yanımda erkek arkadaşım var sorunun farkında mısın? Soru sormayı öğren öyle gel! Yanımda sevgilim" diyerek kızdı.

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Merve Boluğur
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