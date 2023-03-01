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Merve Boluğur acı haberi paylaştı! "Kurtaramadık, malesef vefat etti"

01.03.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat sabahı deprem haberleriyle sarsıldı. 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Asrın felaketinden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'a giden ünlü oyuncu acı haberi paylaştı. Boluğur, enkaz altında kalan arkadaşını kurtaramadıklarını söyledi.

Merve Boluğur acı haberi paylaştı! "Kurtaramadık, malesef vefat etti"

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde 11 ilde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un da arkadaşı enkaz altında kaldı. Boluğur, enkaz altında kalan arkadaşını kaybettiklerini açıkladı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merve Boluğur, köpeğiyle birlikte Bebek'te kameralara takıldı. Telefonunun bozulduğu söyleyen ve gazetecilerin yardımıyla tamirci bulan Boluğur, muhabirlerle de sohbet etti.

merve

''İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM''

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a giden Merve Boluğur, "Bölgede neler yaşadınız?" sorusuna, "Çok kötüydü. Ne söylenebilir ki... Büyük bir felaket. İnsanlık görevimi yaptım. Orada arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, ayrıca, "Benim de bir tane arkadaşım enkaz altındaydı. Onu kurtaramadık maalesef, vefat etti" açıklamasını yaptı.

Merve Boluğur, depremlerinin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın sosyal medya üzerinden kendisine attığı mesajı ölümünün ardından fark etmiş ve yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti.

taha duymaz

"BAZI ŞEYLERİN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ"

Boluğur, bu durumun hatırlatılması üzerine, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Olacak şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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