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  4. Merve Boluğur "Benzin 40 TL" oldu deyip bakın kime beddua etti

Merve Boluğur "Benzin 40 TL" oldu deyip bakın kime beddua etti

14.09.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yine olay oldu. Benzin fiyatlarına farklı bir şekilde isyan eden Boluğur sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

Uzun süredir ekrandan uzak olan Merve Boluğur ne yapsa çok konuşuluyor. 53 gün evli kaldıktan sonra Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu "Evlenme merakında olan genç kızları hayretle izliyorum. 20, 21 yaşında hiçbir mesleği yokken gidip de elin adamına hizmet etmek için can atıyorlar. Ekonomik özgürlük, iş, meslek hiçbir şey yok gidip onun eline bakacaksın. Nasıl bir zihniyet" isyanıyla dikkat çekmişti.

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Daha bu açıklaması gündemden düşmeden Merve Boluğur artan benzin fiyatına sitem etti. Ancak bu sitem biraz ilginçti.

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Oyuncu "Erkekler Allah belanızı versin benzin 40 TL oldu" paylaşımıyla şaşırttı. Merve Boluğur'un paylaşımını görenler "Yine gitti kafa", "Taktı erkeklere", "Abla ben ne alaka" yorumlarından bulundu.

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