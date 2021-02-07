Merve Boluğur'dan Enes Batur'a itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Şarkıcılığa adım atmaya hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya fenomeni Enes Batur'un YouTube kanalına konuk oldu. "İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister" diyen ünlü oyuncu itiraflarıyla şaşırttı.

Enes Batur Boluğur'a "Acemi Cadı'daki Toygar'a (Kaan Yılmaz) gerçekten bir şey hissettin mi" diye sordu.

Merve Boluğur ise bu soruya bomba bir yanıt verdi.

Merve Boluğur açıklamasında "Şu an çok özel bir soru bu. Dürüst cevap vereceğim. Benim o dönemde ilişki yaşadığım bir başkası vardı. Fakat Kaan beğendiğim bir oyuncuydu. Ayşegül üzerinden de gidersek zaten Ayşegül'ün seçimi ortada. Ben zaten o dönem başkasıyla idim. Ki zaten kalkıp başkasına bakacak bir karakterde de değildim o zaman. Ayşegül'ün seçimi Selim'di. Hep yakışıklıydı" dedi.

“ALDATTIM VE PİŞMAN DEĞİLİM”

Merve Boluğur'un ilgi çeken itiraflarından biri de ''Aldattım ve pişman değilim'' oldu. Boluğur, bir ilişkisinde sevgilisine ayrılmak istediğini söylemiş fakat sevgilisi bu ayrılığı kabul etmeyince aldatmış. Bu itirafıyla Enes Batur'u dahi şaşırtmayı başaran Merve Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da'' dedi.