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Merve Boluğur'dan Işın Karaca'ya cevap!

09.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Merve Boluğur'dan Işın Karaca'ya cevap!

Müzik piyasasına atılacağını açıklayan Merve Boluğur, kendisi için "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" yorumunu yapan Işın Karaca’ya Konfüçyüs ve Albert Einstein’ın sözleriyle yanıt verdi.

Yaptığı açıklamalar ve verdiği cesur pozlarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz gün “ Sürprizimi açıklıyorum. Yeni şarkım yolda” sözleriyle müzik dünyasına atılacağını duyurmuştu.

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Ünlü oyuncunun müzik sektörüne atılacağı haberi sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken, hiç beklenmedik bir tepki geldi.

Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, müzik sektörüne atılacağını açıklayan Merve Boluğur’a "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" sözleriyle tepki gösterdi.

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Işın Karaca’nın gösterdiği tepkiden sonra Merve Boluğur’un ne yapacağı merakla beklenirken, ünlü oyuncu Instagram Hikaye’den yaptığı paylaşımlarla üstü kapalı bir şekilde Işın Karaca’ya cevap verdi.

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Önce Konfüçyüs’ün "Büyük insanların aradığı şey kendi içindedir, küçük insanların istediği şey ise diğerlerinde..." sözünü paylaşan Merve Boluğur, kısa bir süre sonra da Albert Einstein’ın "Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir" sözlerini paylaştı.

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Merve Boluğur, art arda yaptığı bu paylaşımlar “Işın Karaca’ya gönderme” yaptı şeklinde yorumlandı.

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