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Merve Boluğur'dan kafa karıştıran paylaşım! Sevgilisi mi?

17.11.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu erkek arkadaşıyla sıkı fıkı olduğu anları paylaşıp, altına düştüğü notla dikkat çekti. Boluğur'un paylaşımındaki notu okuyanlar yanındaki kişiyi sevgilisi zannetti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı videolar ve Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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HERKES SEVGİLİSİ ZANNETTİ

Uzun süredir kalbini aşka kapan Merve Boluğur, erkek arkadaşıyla oldukça kafa karıştıran bir video paylaştı. Videoya düştüğü notun ilk kelimesi okuyanları bir an duraksamasına neden oldu. Ünlü oyuncu "C¸ok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden 'Ah şimdi Yusuf da burada olacaktı ya' derdim içimden" sözleri yanlış anlaşıldı.
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İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı ve altına düştüğü not;

"Çok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden 'Ah şimdi Yusuf'ta burada olacaktı ya derdim içimden. Ben konuşmadan bir mimiğimden anlayan, en kötü günümde ilk aradığım insansın! Koşa koşa gelenimsin. O kadar kıymetli ki benim için, asiliğime katlanan, en çılgın eğlencelerimizde beraber olduğumuz, ihtiyacımı ben söylemeden cevap verenimsin. Bir kadın için şans bu. O kadar çok saçma anımız var ki. Hatırlar mısın, sana hiç tanımadığımız bir teknede yemek yiyeceğiz demiştim. Sen de her zaman ki normal karşılayarak evet demiştin. Ve daha niceleri. Her yerde ne kadar düzgün yetiştirilmiş olduğundan bahsederim. Romantikliğinle bile birçok erkeğe bin basarsın vallahi örnek alsınlar. Bu arkadaşlığa emek verdiğin için, ilk adımı atarak hayatıma girdiğin için çok teşekkürler serseri. Yeni yaşın şahane olsun."

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Merve Boluğur Instagram
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