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Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz! "Bu kadının ayrı bir havası var"

28.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Boluğur son dönemlerde magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Her yaptığı olay olan isim bu defa motorun üzerinde bikinisiyle poz verdi.

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz! "Bu kadının ayrı bir havası var"

Ekranların tanınan oyuncularından biri olan Merve Boluğur Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde takipçisinden gelen, "Yalnızlığın sonu ne zaman gelecek? Evlilik, sevgili falan?" sorusuna, "Benim kafada olan birine rastlamadım" yanıtını veren Boluğur'un pozları dikkat çekti.

MERVE BOLUĞUR MOTORUN ÜSTÜNDE POZ VERDİ

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu geçtiğimiz günlerde sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyayı sallamıştı.

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz!

Ünlü oyuncu bu defa motorun üstünde bikinisiyle poz verdi.

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz!

O poz kısa sürede çok sayıda beğeni alırken takipçileri, "Bu kadının ayrı bir havası var", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz!

"BENİM KAFADA OLAN BİRİNE RASTLAMADIM"

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan ünlü oyuncu, bir takipçisinden gelen, Yalnızlığın sonu ne zaman gelecek? Evlilik, sevgili falan?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ben derin yaşayan bir kadınım... Günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik maalesef. Denemelerim oluyor, benim kafada olan birine rastlamadım daha... Evlilik ciddi sorumluluk bana göre. Türkiye'de çoğu insan bilinçsizce yapıyor. Sevgi temelli olmalı, olgunluk gerekiyor" diye yazdı.

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz!

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz!

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz!

Merve Boluğur'dan motorun üstünde bikinili poz!

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Merve Boluğur
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