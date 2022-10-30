Merve Boluğur'dan romantik paylaşım

Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir kare paylaştı. Aydın'ın kendisini yanağından öptüğü, siyah-beyaz bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bu pozlarına "Özledim" mesajını yazdı.



