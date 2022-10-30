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Merve Boluğur'dan romantik paylaşım

30.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle evlenenMerve Boluğur’dan şimdi ise romantik bir paylaşım geldi.

Merve Boluğur'dan romantik paylaşım

Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

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Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir kare paylaştı. Aydın'ın kendisini yanağından öptüğü, siyah-beyaz bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bu pozlarına "Özledim" mesajını yazdı.

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