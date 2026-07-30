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Doğanın Kanunu 9. bölüm 1. tanıtım izle! 'Rüya sandım'

Doğanın Kanunu dizisi dün akşam 8. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı dizi reyting listesinde tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin yeni bölümünün ardından 9. bölümden ilk fragman geldi.

Doğanın Kanunu 9. bölüm 1. tanıtım izle! 'Rüya sandım'
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu, 8. bölümüyle tüm kategorilerde gecenin en çok izlenen dizisi oldu. Büyük yüzleşmelere sahne olan bölümde, Doğa'nın Yaman için hayatını hiçe sayması ve çiftlikte tüm dengeleri değiştiren hisse hamlesi izleyicileri ekran başına kilitledi.

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ses getirirken 9. bölümden ilk fragmanda yayınlandı.

DOĞANIN KANUNU 9. BÖLÜM 1. TANITIM İZLE!

Doğanın Kanunu 9. bölüm 1. tanıtım yayınlanır yayınmaz sosyal medyada ilgi gördü. Doğa ve Yaman sahnelerine 'Rüya sandım', 'Kavgalı bir fragman bekliyordum ama romantik çıktı böyle iyi', 'İşte yaz dizilerinin sevdiğimiz kısmı geldi' gibi yorumlar yapıldı.

Doğanın Kanunu 9. bölüm 1. tanıtım izle! Rüya sandım 1

DOĞANIN KANUNU SON BÖLÜM ÖZETİ:
Başta Doğa'yı kaçıranın Yaman olduğundan şüphelenilse de gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Hulusi, Muzaffer ve Semra kardeşlere yıllardır yanlış bildikleri gerçeği belgeleriyle kanıtlayarak, babaları Seyfi'nin fabrikayı borçlarına karşılık kendi rızasıyla devrettiğini gösterdi.

Ancak kontrolünü tamamen kaybeden Halit, Doğa'yı denize itmek isterken onu korumak için önüne geçen Yaman'ı denize düşürdü. Yaman'ın gözden kaybolması üzerine Doğa, hiç düşünmeden suya atlayarak onun hayatını kurtardı. Ardından, "Borçlu kalmayı hiç sevmem. Artık bir biriz" sözleriyle aralarındaki ilişkiyi bambaşka bir boyuta taşıdı.

Doğanın Kanunu 9. bölüm 1. tanıtım izle! Rüya sandım 2

DOĞA İLE YAMAN YENİDEN KARŞI KARŞIYA GELDİ
Yaşananların ardından Perihan, Doğa ile Yaman arasındaki bitmek bilmeyen çekişmenin artık yalnızca onları değil, tüm aileyi de yıprattığını söyleyerek ikilinin bir süre ayrı çalışmasını istedi. Bunun üzerine Doğa'nın, çiftlikteki tiny house'ların ve restoranın yönetimini devralmasına karar verildi.

Doğa'nın ilk planı ise tiny house'lardan birini balayı odasına dönüştürmek oldu. Çiftlik sakinlerinin büyük tepkisini çeken bu fikir, Doğa ile Yaman'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

HİSSELERİN YENİ SAHİBİ MERT DEĞİL, DOĞA OLDU
Doğa, Mert'in Saffet ve Nesrin'in hisselerini devralacağını öğrenince vakit kaybetmeden harekete geçti ve son anda hisseleri satın aldı. Mert'in tüm hesaplarını altüst eden bu sürpriz hamleyle çiftlikte dengeler tamamen değişti.

Yaman ise bu gerçeği Mert'ten öğrendi. Doğa'nın attığı bu beklenmedik adım karşısında nasıl bir hamle yapacağı ise 9. bölüme dair merakı zirveye taşıdı.

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Alperen Duymaz Özge Yağız Doğanın Kanunu dizisi
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