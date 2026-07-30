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Show Tv fişini çekti! Yaz Bir Şarkı programı apar topar yayından kaldırıldı

Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın sunuculuğunu üstlendiği Yaz Bir Şarkı programıyla ilgili alınan erken final kararı sosyal medyada gündem oldu. Yaz Bir Şarkı, 6. bölümüyle ekranlara veda etti.

Show Tv fişini çekti! Yaz Bir Şarkı programı apar topar yayından kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Yaz Bir Şarkı programı, yayın hayatına ilişkin gelişmelerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Programın ekranda yer almaması, izleyicilerin sosyal medya ve arama motorlarında konuya ilişkin araştırmalar yapmasına neden oldu.

Yayın hayatına başladığı günden beri müzik tutkunlarını ekran başına toplayan Yaz Bir Şarkı, Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın enerjik sunumları da programa ayrı bir renk katıyordu. Ancak program için erken final kararı verildi.

Show Tv fişini çekti! Yaz Bir Şarkı programı apar topar yayından kaldırıldı 1

Programın yayından kaldırılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde konuşulan en güçlü iddia ise reyting performansının beklentilerin altında kalması oldu.

Show Tv fişini çekti! Yaz Bir Şarkı programı apar topar yayından kaldırıldı 2

GÜNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
Yayın hayatına Pazar günü başlayan Yaz Bir Şarkı, geçtiğimiz haftalarda yayın gününü değiştirerek Cuma akşamlarına taşınmıştı. Yapılan bu değişikliğe rağmen programın istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Sinan Akçıl
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