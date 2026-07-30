Show Tv fişini çekti! Yaz Bir Şarkı programı apar topar yayından kaldırıldı

Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Yaz Bir Şarkı programı, yayın hayatına ilişkin gelişmelerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Programın ekranda yer almaması, izleyicilerin sosyal medya ve arama motorlarında konuya ilişkin araştırmalar yapmasına neden oldu.

Yayın hayatına başladığı günden beri müzik tutkunlarını ekran başına toplayan Yaz Bir Şarkı, Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın enerjik sunumları da programa ayrı bir renk katıyordu. Ancak program için erken final kararı verildi.

Programın yayından kaldırılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde konuşulan en güçlü iddia ise reyting performansının beklentilerin altında kalması oldu.

GÜNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Yayın hayatına Pazar günü başlayan Yaz Bir Şarkı, geçtiğimiz haftalarda yayın gününü değiştirerek Cuma akşamlarına taşınmıştı. Yapılan bu değişikliğe rağmen programın istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı iddia edildi.