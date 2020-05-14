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Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a sert cevap! Balkon olayına gönderme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Boluğur'un ev karantinası günlerinde oyalanmak için yaptığı puzzle sosyal medyanın diline düşmüş ve kullanıcılar az parçalı puzzle yapan Merve Boluğur'u ti ye almışlardı. Merve'nin yaptığı puzzle çalışmasını Şahan da ti ye almak isteyince işin rengi değişti. Boluğur, meslektaşının yaptığı bu paylaşıma, magazin gündemine damga vuran 'balkonda öpüşme' olayına gönderme yaparak yanıt verdi.

Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a sert cevap! Balkon olayına gönderme yaptı

Karantina sürecinde üniversite sınavına hazırlanan hatta Oxford Üniversitesi’ni takibe alan güzel oyuncu Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabının hikayeler bölümünden “Bitti” diye paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

Bu durumu tiye alan sosyal medya kullanıcılarına Merve Boluğur, “Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı… 10’luk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz? Aşı mı buldunuz? Sevgiler” diyerek karşılık vermişti.

merve-puzzle

ŞAHAN GÖKBAKAR Tİ'YE ALDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Merve Boluğur’a gönderme yaptı. Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapıp sosyal medyadan “Bitti” diye paylaşan Merve Boluğur’u, 3 parçalık puzzle ile tiye aldı.

MERVE’DEN SERT YANIT

Merve Boluğur, Şahan Gökbakar’ın kendisi hakkında yaptığı bu espriye balkonlu maket evi görseliyle yanıt verdi. Merve bu tercihiyle Şahan Gökbakar’ın bir döneme damga vuran magazin haberine de gönderme yaptı.

merve-instagram

Şahan Gökbakar kariyerinin ilk yıllarında oyuncu Berrak Tüzünataç ile 14 Temmuz 2010 tarihinde Kabataş’taki bir evin terasında son derece samimi görüntüler sergilemiş ve ikilinin öpüşme görüntüleri yıllarca konuşulmuştu.

Merve Boluğur’un balkonlu ev hatırlatmasından sonra Şahan paylaşımını sildi ve sonrasında Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyi cevap dicemde adam evli eski bir olay bnce abartı olmus
Akıllı kadınları severim.
Adam artık evli ve çocukları var. Ayıp. Bel altı vurmak. Seviyesizlik! Espri anlayışı olmayanla muhatap olmamak için silip geri çekilmek çok yerinde olmuş Şahan bravo
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