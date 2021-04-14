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Merve Boluğur'dan takipçisinin sorusuna olay yanıt

14.04.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, bir takipçisinden gelen "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" sorusunu cevapladı...

Merve Boluğur'dan takipçisinin sorusuna olay yanıt

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden hayranlarının sorularına yanıt verdi.

'KIRMIZI RUJ İMZAM'

Bir erkeğin en çok tutkusuna dikkat ettiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, sürekli sürdüğü kırmızı rujun ise imzası olduğunu söyledi.

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Resim yaparken çok keyif aldığını anlatan Boluğur, "Siyah saçtan sıkılmıyor musun?" sorusu üzerine, "Beyaz sarı istediği geliyor" mesajını yazdı.
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Merve Boluğur, "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" şeklindeki soru gelince ise "Valla yapıyorum" itirafında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Instagram
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