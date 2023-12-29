Merve Boluğur elbisesini sıyırıp poz verdi! Balkon karelerine bir bakan bir daha baktı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günelerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyleyen Boluğur bu açıklamasıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Merve Boluğur şimdi de cesur pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah derin yırtmaçlı ve derin sırt dekolteli elbisesiyle balkona çıkan Boluğur iddailı karelerini peş peşe paylaştı.

Elbisesini sıyırıp poz veren ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı. Güzel oyuncunun 'Olmuş mu?' notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur'a sosyal medyada; 'Eski Merve mi geliyor yoksa?', 'Sonunda geldi prenses', 'Bir toparlansın artık', 'Harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyavine giren ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. 2 ay evli kalan oyuncu sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.







