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Merve Boluğur elbisesini sıyırıp poz verdi! Balkon karelerine bir bakan bir daha baktı

29.12.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söylemiş ve açıklamalarıyla herkesi şoke etmişti. Merve Boluğur şimdi de son pozlarıyla olay oldu. Siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle balkona çıkan ünlü isim elbisesini sıyırıp poz verdi. Merve Boluğur'un iddialı pozlarına bir bakan bir daha baktı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günelerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyleyen Boluğur bu açıklamasıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Merve Boluğur şimdi de cesur pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah derin yırtmaçlı ve derin sırt dekolteli elbisesiyle balkona çıkan Boluğur iddailı karelerini peş peşe paylaştı.

Merve Boluğur

Elbisesini sıyırıp poz veren ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı. Güzel oyuncunun 'Olmuş mu?' notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur 2

Merve Boluğur'a sosyal medyada; 'Eski Merve mi geliyor yoksa?', 'Sonunda geldi prenses', 'Bir toparlansın artık', 'Harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Boluğur 3

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyavine giren ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. 2 ay evli kalan oyuncu sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Merve Boluğur 4

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Merve Boluğur sosyal medya
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