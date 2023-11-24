Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu! Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

"Ürünün içinde oldukça büyük bir bölümünde Omni-Heat Reflective kaplaması var. Bu mont ince olmasına rağmen soğuk havalarda bu özelliğinden dolayı sıcak tutacaktır. Çok hafif. Dış görünüşü güzel. Fermuarı biraz zor çekiliyor. Yeni olmasından kaynaklı sanırım. Boy 1.82, kilo 95 M beden bana küçük geldi. Eğer biraz omuzlarınız geniş ise bu boy ve kilo için kesinlikle L beden gerekiyor."