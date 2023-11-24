Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu! Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Kış iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı, dondurucu soğuklar da kapıda! Kışı sıcacık geçirmenin yoluysa şimdiden kışlık giyim ihtiyaçlarınızı tamamlamaktan geçiyor. Sezonunda fiyatlar yükselmeden kaliteli su ve rüzgar geçirmez bir mont arayışındaysanız outdoor severlerin ilk tercihleri arasında yer alan Columbia Powder Lite Mont'a bir göz atabilirsiniz. Termal yalıtım teknolojisine sahip mont, vücut ısınızı hapsederek sizi gün boyu sıcacık tutar. Hafif, katlanabilir, su ve rüzgar geçirmez olması da cabası! Bizden söylemesi, bu montu almanın şimdi tam zamanı!
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünün içinde oldukça büyük bir bölümünde Omni-Heat Reflective kaplaması var. Bu mont ince olmasına rağmen soğuk havalarda bu özelliğinden dolayı sıcak tutacaktır. Çok hafif. Dış görünüşü güzel. Fermuarı biraz zor çekiliyor. Yeni olmasından kaynaklı sanırım. Boy 1.82, kilo 95 M beden bana küçük geldi. Eğer biraz omuzlarınız geniş ise bu boy ve kilo için kesinlikle L beden gerekiyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Tek kelimeyle muhteşem çok kalın değil ince değil tam istediğim gibi hareket alanınız daralmasın istiyorsanız 10 numara ürün."
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