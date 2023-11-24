HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu! Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu! Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

24.11.2023 13:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, tüm vücudunuzu saracak, sizi her daim sıcacık tutacak bir mont arıyorsanız erlerin ilk tercihleri arasında yer alan Columbia Powder Lite Mont, tam size göre! Gelin, kullanıcılarından tam not alan montu birlikte inceleyelim.

Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu! Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Kış iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı, dondurucu soğuklar da kapıda! Kışı sıcacık geçirmenin yoluysa şimdiden kışlık giyim ihtiyaçlarınızı tamamlamaktan geçiyor. Sezonunda fiyatlar yükselmeden kaliteli su ve rüzgar geçirmez bir mont arayışındaysanız outdoor severlerin ilk tercihleri arasında yer alan Columbia Powder Lite Mont'a bir göz atabilirsiniz. Termal yalıtım teknolojisine sahip mont, vücut ısınızı hapsederek sizi gün boyu sıcacık tutar. Hafif, katlanabilir, su ve rüzgar geçirmez olması da cabası! Bizden söylemesi, bu montu almanın şimdi tam zamanı!

1. Çok satanlarda birinci sırada: Columbia Powder Lite Erkek Mont

Adsız tasarım - 2023-11-21T151040.276

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün içinde oldukça büyük bir bölümünde Omni-Heat Reflective kaplaması var. Bu mont ince olmasına rağmen soğuk havalarda bu özelliğinden dolayı sıcak tutacaktır. Çok hafif. Dış görünüşü güzel. Fermuarı biraz zor çekiliyor. Yeni olmasından kaynaklı sanırım. Boy 1.82, kilo 95 M beden bana küçük geldi. Eğer biraz omuzlarınız geniş ise bu boy ve kilo için kesinlikle L beden gerekiyor."

  • "M beden aldım 75 kiloyum ama S beden de olurmuş gibi bir his yarattı. Kampanyada yakaladıysanız iki bedeni de alın, birini iade edin bence. Kaliteli ve çok kalın bir mont değil."
Ürünü İncele

Siyah rengi de çok satıyor: Columbia Powder Lite Erkek Mont

Adsız tasarım - 2023-11-24T133719.341

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek kelimeyle muhteşem çok kalın değil ince değil tam istediğim gibi hareket alanınız daralmasın istiyorsanız 10 numara ürün."

  • "Orijinal, mükemmel. Yarı fiyatına aldım. En az bir beden küçük söyleyin. Bu fiyata aldığım için kendimi mutlu hissediyorum."
Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

 Gülümseten Kasım Fırsatları devam ediyor! Binlerce üründe dev fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları devam ediyor! Binlerce üründe dev fırsat

 Kolay ve etkili tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi

Kolay ve etkili tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi

 Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

 Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli burada

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli burada

 Fiyatlar yükselmeden alın! Salomon outdoor mont indirimde

Fiyatlar yükselmeden alın! Salomon outdoor mont indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
columbia columbia erkek mont columbia mont columbia mont erkek
İş birliği İçerikleri
Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Tümünü Gör
Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Oyun deneyiminizi canlı grafiklerle taçlandırın? İşte 2023'ün en iyi ekran kartları

Oyun deneyiminizi canlı grafiklerle taçlandırın? İşte 2023'ün en iyi ekran kartları

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Tümünü Gör
Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli burada

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli burada

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor

Yüksek teknoloji ürünü Philips Azur Buharlı Ütü ile tanışın!

Yüksek teknoloji ürünü Philips Azur Buharlı Ütü ile tanışın!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

Gece yarısı gökyüzü birden aydınlandı! Beyaz ışık yayıldı, elektrik kesintileri yaşandı: "Ne olduğunu anlayamadık"

Gece yarısı gökyüzü birden aydınlandı! "Ne olduğunu anlayamadık"

Fiyatı 2 bin 538 TL'ye düştü! Hakiki deri Camper ayakkabıda indirim

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı! "Menemen yapan işçilerden kalmıştır"

Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından çıktı!

Ölümden kaçamadı! Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, yüksekten düşüp hayatını kaybetti

Ölüm onu yakaladı! Bir hafta önce yıldırım çarpmıştı ama ölümü...

Kocası çocuklarının gözü önünde darp edip bıçakladı! Kucağında bebekle gözaltına alındı

Kocası dehşeti yaşattı! 7 aylık bebeğiyle gözaltında

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.