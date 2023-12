Yılın çok satanları burada! Yeni yıl zamları gelmeden almanız gereken 15 ürün

İhtiyaçlarımıza göre ürün alırken aklımıza hep “Daha iyisini bulabilir miyim?” diye gelir ama bu içerikte bunu düşünmenize hiç gerek yok çünkü sizler için Amazon'un çok satanlar listesinde yer alan, yılın en çok tercih edilen 15 ürününü bir araya getirdik. Yüksek performansları, şık tasarımları ve kullanıcı dostu özellikleriyle ihtiyacınıza uygun en kaliteli ürünler burada! İşte, yeni yıl gelmeden avantajlı alışverişin tadını çıkarmanızı sağlayacak yılın en çok tercih edilen 15 ürünü!

1. Konforundan ödün vermeyenlere: Columbia Powder Lite Erkek Montu

Columbia Powder Erkek Montu suya dayanıklı kumaşı, ısıyı yansıtan Omni-Heat teknolojisi ve Thermarator ısı yalıtım teknolojisi sayesinde soğuk havalarda sizi sıcacık tutan bir mont. Outdoor aktivitelerden günlük şehir yaşantınıza kadar her ortamda tarzınızı ön plana çıkaran tasarıma sahip fermuarlı yan cepleri, elastik manşetleri ve kordonu ile ayarlanabilir etek ucuna sahip Powder Lite modeli 7 farklı renk seçeneğiyle de her tarza uygun bir model.

Kullanıcı yorumları

“1 haftada elime ulaştı. Ürün harika. Bir beden küçük almanızı tavsiye ederim.”

“Ürünün kalitesi mükemmel. 177 cm 88 kilo için XL çok büyük geldi. L ya da M almak daha iyi olurmuş. Ürünü üzülerek bir arkadaşıma hediye ettim.”

2. Tüylenen kıyafetlere son: Xiaomi Elbise Tiftik Toplama Makinesi

Çoraplarınızdan kazaklarınıza kadar tüylenen veya tiftiklenen yerlere hiçbir zarar vermeden toplayan Xiaomi Elbise Tiftik Toplama Makinesi, giysilerinizin ilk günkü tazelik ve şıklığını koruyarak günlük hayatınızı kolaylaştıran bir cihaz. Hassas tasarımı ve güçlü performansı ile herkesin bayılacağı bir ürün.

Kullanıcı yorumları

“Sweatshirtteki toplu iğne başı kadar tüylenmeleri bile tertemiz yaptı, eski kıyafet yepyeni oldu! Bayıldım. Paylaşabilirsem fotoyu da eklerim, hediye bile alınabilir, yedeğini alsam mı diye düşünüyorum, fiyat da çok uygun.”

“Ürün çok ama çok güzel. Tiftikleri falan çok güzel alıyor. Bu zamana kadar neden almadım dedirtti. Amazon kalitesi efsane! Ertesi gün özenli paketlemeyle geldi ve ne alırsanız alın her ürününün arkasında. Gerçekten en iyisi, teşekkürler Amazon.”

3. Lezzet dolu anlar başlasın: COSORI Airfryer

4 kişilik porsiyonlar çıkarabilen COSORI Airfryer şef onaylı tariflerin yer aldığı tarif kitabı ile mutfakta şef olmanızı sağlayan bir araç. Dokunmatik ekranı, pratik kullanımı ve 11 farklı pişirme programı ile kızartmalardan tavuk kanatlarına kadar birçok yemeği lezzetli bir şekilde hazırlamanızı sağlıyor. 5,5 litrelik büyük sepeti bulunan COSORI Airfryer ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonuna, Shake-hatırlatma özelliğine ve FDA ile PFOA içermeyen bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz kızartma sepetleriyle oldukça kullanışlı bir tasarıma sahip. Ayrıca siyah, beyaz ve kırmızı renk alternatifiyle de her mutfağa uyan bir görünümü var.

Kullanıcı yorumları

“Beklediğimden daha fazlası: Temizlemesi son derece kolay, sessiz, çok fazla yer kaplamıyor. Şiddetle tavsiye edilir.“

“Bugün ilk defa kullandım ve patates kızartması ile deneme yapmak istedim. Gerçekten çok iyi oldu hatta çocuklar bayıldı. Ben severler mi diye düşünüyordum çünkü hep tavada bol yağda kızartma yapıyordum ama artık Cosori ile hem lezzetli hem 1 kaşık yağla kızartma yiyebileceğiz. Alacaklara tavsiye ederim çok da pratik kullanımı kolay. Makineyi ilk boş olarak 2 defa çalıştırdım koku oldu ama şu an koku falan kalmadı. Kullandıkça pratik kazanacağım elbette ama ilk yaptığınız pişirmelerde kontrollü olun, verilen süreden daha kısa zamanda pişebiliyor ara ara kontrol edin bilginize…”

4. Mükemmel uykunun anahtarı: Visco Planet İki Tepeli Multi Fonksiyonel Boyun Yastığı

54×36×12/10 cm boyutlu dikdörtgen Visco Planet yastık destekli yapısı ve ortopedik özellikleri sayesinde boyun ve baş ağrılarını azaltırken kaliteli malzemesi sayesinde de uzun ömürlü bir yastık. İki farklı başlığı sayesinde hem alçak hem de yüksek yastık tercih edenlere hitap eden yastık, sahip olduğu viskoelastik sünger ile de toza alerjisi olanların rahatlıkla kullanabileceği bir materyale sahip. Visco Planet yastık termal kılıf içindeki ısı düzenleyici mikro kapsüller ve yastığa işlenen havalandırma kanalları ile terleme ve üşümeyi önleyerek daha rahat bir uyku deneyimi sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Ne büyük ne küçük tam istediğim gibi, yumuşaklığı da tam ayarında. Az yüksek istersem altına tişört koyuyorum ayrıca tersine yatıyorum, yuvarlak kısmın altına omzumu koyuyorum kalın tarafına yatıyorum”

“Sabah baş ağrısıyla uyanmaktan kurtuldum. Gerçekten işe yarıyor. Ağrı boynumdan vuruyordu. Destekleyince kesildi.”

5. Sessiz ve sağlıklı su kullanımı: Narpump Whisper Otomatik Damacana Pompası

Narpump Whisper Otomatik Damacana Pompası; hızlı ve kolay şarjı, tek şarj ile 6-8 damacana su kullanımına olanak tanıması ve BPA içermemesiyle öne çıkıyor. Su kullanımınızı daha pratik ve hijyenik hale getiren ürün, ultra sessiz çalışma özelliği ile gece su içmeye kalktığınızda dahi rahatlıkla suyunuzu doldurabilmenizi sağlıyor. Damacana pompası hem cam hem de plastik damacanalara uyumlu bir tasarıma sahip. Düğmeye 3 saniye basınca aktifleşen çocuk kilidi sayesinde de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu ürün, suyu 4-5 saniye içinde doldurmasıyla da oldukça hızlı bir ürün.

Kullanıcı yorumları

“Yorumlara bakınca acaba mı dedim ama kullanmaya başlayınca iyi bir ürün olduğunu gördüm. Çok hızlı ve sessiz bir şekilde çalışıyor. Aynı markanın çift motorlu olanından vardı ondan 2-3 kat daha hızlı. 2-2,5 lt’lik matarayı saniyeler içerisinde dolduruyor. Damacanaya da tam oturdu. Tek eksiği suyun aktığı kısım biraz kısa kalıyor.”

“2 haftadır kullanıyoruz, çok memnunuz, koku vb. olmadı, hayat kalitemiz arttı. Eskiden manuel pompa kullandığımız günlerde mağarada falan yaşıyormusuz gibi hissediyoruz artık :)”

6. Temizliği bir üst seviyeye taşıyın: Vileda Turbo Paspas Temizlik Seti

130 cm'ye kadar uzatılabilen teleskopik saplı paspastan ve pedalla çalışan kovadan oluşan Vileda Turbo Paspas Temizlik Seti ev temizliğini daha kolay ve etkili hale getiriyor. Kırmızı ve beyaz renkli 2'si 1 arada yıkanabilir mikrofiber kılıf ile derinlemesine temizlik sağlayan paspas 2.1 kilogram ağırlığıyla ve 27.9 x 27. x 48.5 boyutlarıyla da yer kaplamayan hafif bir set. Üçgen tasarımı sayesinde zorlu noktalara kolayca ulaşılabilen paspas evdeki her köşenin parlamasını sağlayacak.

Kullanıcı yorumları

“Severek kullanıyorum. Tavsiye ederim.”

“İndirimde almıştım. Çok pratik tavsiye ediyorum.”

7. İçecekleriniz hep ideal ısısında: Stanley Klasik Vakumlu Termos 1.9 Litre

İçeceklerinizi uzun süre boyunca ideal sıcaklıkta tutan 1.9 litrelik geniş iç hacme sahip Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Termos darbelere karşı dayanıklı 18/8 paslanmaz çelik malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Çift cidarlı paslanmaz çelik vakum izolasyonu içeceklerinizi 45 saat boyunca sıcak, 48 saat soğuk, buzlu içeceklerinizi 192 saate kadar muhafaza ederken aynı zamanda termosun dış yüzeyin ısınmasını ya da soğumasını engelleyerek içeceğinizi doldururken rahat etmenizi sağlar. Termosu, bardak olarak da kullanılabilen sızdırmaz yalıtımlı kapağı sayesinde dökülmelere karşı endişe duymadan rahatlıkla çantanızda ya da arabanızda taşıyabilirsiniz. Her parçası bulaşık makinesinde yıkanabilen sağlam yapısı ve şık tasarımıyla Stanley termos soğuk kış günlerinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir eşya.

Kullanıcı yorumları

“Daha önceki termos diye aldıklarım meğerse sadece su kabı imiş.”

“Sadece kış için değil, aynı zamanda yazın da çok kullanacağım bir ürün olacak. 4 kişi için çok yeterli bir ürün. Kişi başı 200 ml’den 4 kişi için her biri 4 bardak çay içilebilir.”

8. Kablosuz şarj aletinin pratikliği: Apple Magsafe Şarj Aleti

Apple Magsafe Şarj Aleti, iPhone kullanıcıları için vazgeçilmez bir aksesuar. Kablosuz şarj özelliği ile şarj işlemini kolaylaştırırken, hızlı şarj imkanı ile de zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlıyor. Magsafe Şarj Aleti şık tasarımının yanında Qi özellikli şarj ile uyumlu olması sayesinde iPhone 8 veya daha yeni iPhone modellerini ve kablosuz şarj kutusuna sahip AirPods modellerini de şarj etme imkanı sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Hızlı şarj olması en büyük artısı benim için ve amazon'a hızlı kargolama ve orijinal ürün için teşekkür ederim. Magsafe ile uyumlu tüm modelleri şarj edebiliyor ipad ve airpods için de uyumlu olması çok güzel.”

“Ürün orjinal. Iphone içinden cihazın seri numarası görünüyor, kablosunun üzerinde de aynı seri numarası mevcut. Doğası gereği çalışırken bir miktar ısınıyor, ancak aşırı değil. Telefon yeterince şarj olunca kendiliğinden şarjı kesiyor. Çift tarafli bant ile masama sabitledim, kullanması çok konforlu. Kablo tak çıkar derdi kalmadı. Tavsiye ederim.”

9. Tamiratların yeni yardımcısı: Bosch 46 Parça Tornavida Seti

24.5 x 5 x 13.5 santimetre boyutundaki bir kutuda gelen Bosch 46 Parça Tornavida Seti

evdeki tamirat işlerini kolaylaştıran bir set. Farklı uçları ve dayanıklı malzemesiyle her türlü vidalama ve montaj işini kolay hale getiriyor. Altı köşe cıvatalar için 12 adet lokma anahtarı, 1 üniversal tutucu, el tornavidası (sağ/sol), sap içinde bits haznesi, 32 adet tornavida bits seti bulunan 46 parça tornavida seti 760 gram ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlıyor. Evdeki ufak işler artık dert olmaktan çıkıyor.

Kullanıcı yorumları

“İhtiyaç olan her boyda anahtar mevcut. Kutu içerisindeki tüm parçalar yağlanmış şekilde çıkıyor ve gayet kaliteli duruyor. Ana tornavida aynı zamanda cırcırlı. Sağa, sola ve sabit şekilde yön kilidi mevcut. Cırcırlı olduğunu bilmiyordum, benim için güzel bir sürpriz oldu. Tornavidanın kapak kısmı çıkarılıp içine en çok kullanılan anahtarları koyup tek parça halinde kutusuz olarak taşıyabilirsiniz. Uzun vadede alınabilecek en iyi tornavida setlerinden bir tanesi.”

“Bir çok sitede vardı ancak ben Amazonu seçtim. Ürünü yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve evde tadilat işleri olması nedeni ile fazlası ile kullandım. Uçları kolay gidecek gibi değil inşallah uzun süre kullanırım”

10. Stil ve dayanıklılık bir arada: Columbia Peakfreak Nomad Erkek Ayakkabı

Columbia Peakfreak Nomad yağmurlu günlerde dahi rahatlıkla kullanabileceğiniz su geçirmez özelliği ve farklı renk alternatifine sahip şık tasarımı ile outdoor aktiviteleri seven erkekler için ideal bir ayakkabı. Sadece doğada değil şehirde de tarzınızı yansıtan bu ayakkabı konfor ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Üst malzemesi su geçirmez file ve deri olan ve uzun süreli konfor sunan hafif TechLite ara tabana sahip ayakkabı yağmur ve kar gibi dış etkenlere karşı üstün koruma sağlayan Omni-Tech teknolojisinin yanında güçlü ve aşınmaya dayanıklı zemin tutuşu sağlayan Omni-Grip dış tabana sahip.

Kullanıcı yorumları

“Bu ayakkabıyı uzun zamandır kullanıyordum. Su geçirmez olması, ayağı sıcak tutması, dayanıklılığı, tabanının doğada yere tutunması, taban yastığının yumuşaklığı ve konforu son derece iyi. Bu sebeple tekrar aldım. Olumsuz olarak söyleyebileceğim tek konu tabanı hafifçe oval olduğu için yere çok dikkatsiz bastığınızda ayak bileğiniz kolayca dönebiliyor.”

“Ayakkabının en iyisi! Tam 3 tane aldım, ömürlük. Bu kadar ayağa oturan ve güven veren ayakkabı var mı bilmiyorum ama bu fiyata en iyisi budur. Bu fiyata dediğime bakmayın diğer pahalı bir çok ayakkabıyı cebinden çıkarır. Al, ömürlük ayak ve vücut şikayetlerinden kurtul... Ayak problemi her türlü hastalığın başıdır.”

11. Konforlu ve şık iç giyim: Anthony Jackson Erkek 6'lı Kutu Premium Boxer

Konforlu iç giyim arayanların Anthony Jackson markasının bu 6’lı boxer setine bir şans verebilir. Tasarımı ve %95 pamuk ile %5 likradan oluşan kaliteli malzemesiyle gün boyu rahatlık sunuyor. Aynı zamanda nefes alabilirliği artıran iç kumaşı sayesinde yaz kış fark etmeksizin çok daha rahat etmenizi sağlıyor. Sıkıntı çekmeden istediğiniz kıyafetle kombin yapmanızı sağlayan Anthony Jackson boxerlar hareket halinde de konfor sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Ürün gerçekten çok kaliteli ve kumaşı çok iyi. Nefes alabilir yapıda olmasını da ayrıca belirtmek istedim. 178/78 kg, fit bir vücut için acayip fit oldu duruşu da çok güzel. Absürt bir duruş sergilemedi. Markamız belli oldu bozmadan devam ederler umarım.”

“Ben ürünleri çok beğendim ne kumaşı ne dikişleri rahatsız etmiyor. Kutu içinde gönderilmiş olması premium hissi veriyor ayrıca. Fiyat olarak da uygun olduğu için alın aldırın. Bu kalitesi olduğu sürece başka bir marka aramam.”

12. Teknoloji harikası: Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Gümüş, koyu gri ve koyu mavi renk seçenekleri bulunan Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet ince ve hafif yapısının yanında yüksek performansı ve şık tasarımı ile de dikkat çekiyor. 11 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrü ile kesintisiz eğlence sunan cihaz yılın en çok tercih edilen tabletleri arasında yer alıyor. 4 GM Ram ve 64 GB hafızaya sahip tablet MicroSD kart ile depolama alanını 1 TB’ye kadar artırma imkanı sunuyor. Hiçbir pencereyi kapatmak zorunda kalmadan iki uygulamayı tek bir ekranda görüntülemeyi sağlayan çoklu pencere özelliğinin yanında 3D sesi etkileyici bir netlik ve derinlikle hissetmenizi sağlayacak ses ve hoparlör sistemiyle Samsung Galaxy Tab A9 Plus elinizden bırakamayacağınız bir cihaz.

Kullanıcı yorumları

“Tablet gerçekten güzel. Amazona ve gönderenlere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten özenerek getirilmiş olup en kısa sürede elime ulaştı.”

“Tableti kızımın doğum günü hediyesi olarak aldım. Araştırdım tabletleri, kızım için uygun olanı seçmek istedim. Yeni üretilmiş olması, android sürümü, ekran çözünürlüğü, pili, işlemcisi ve en önemlisi hafızası. Bu parametrelere göre bir tercih yaptım. Kızıma henüz vermedim. Kullandıkça yorumumu güncelleyebilirim ama Samsung kalitesi kutusuyla bile fark ettiriyor kendini. Alışverişimde tek sıkıntı, kargo kutusu içerisinde küçük kalan tablet kutusunun sabitlenmemesi. Taşıma esnasında sıkıntı olabilecek bir durum. Kargo kutusu içine sabitlenmesi gerekliydi.”

13. Mutfakta sağlıklı alternatifleri için: Philips Premium Airfryer XXL

Philips Premium Airfryer XXL yağsız pişirme özelliği ile sağlıklı ve lezzetli yemekleri sofranıza taşıyor. 5 ön ayarlı dokunmatik ekranı ve bulaşık makinesinde yıkanabilen çıkarılabilir parçalarıyla yemek yapmak artık daha kolay bir hale geliyor. 1,4 kg kapasiteli kızartma sepeti ve 7.3 kapasiteli tavası sayesinde 6 porsiyon yemek pişirebilirsiniz. Yemekleri %90 daha az yağ ile pişirmeyi sağlayan airfryer Rapid Air teknolojisi ile az yağ ya da hiç yağ kullanmadan tavuk ve patates kızartması gibi yemeklerinizin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Bunun yanında Philips Premium Airfryer XXL’ın NutriU uygulaması ile 350'den fazla sağlıklı ve lezzetli tarifin yapılışını adım adım görebilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

“Anneme hediye olarak aldığım bu ürün sayesinde patates kızartması yemek çok daha kolay ve lezzetli oldu. Annem son zamanlarda kolesterol sorunu yaşadığı için yağsız kızartma yapabilmek onu çok mutlu etti. Ürünle ilgili tek şikayetim, ilk geldiğinde içinde minik bir çizik vardı. Çok önemli olmadığını düşünerek kullanmaya başladık ve şimdiye kadar bir sorun çıkmadı. Ürünün uygulamasında community bölümü de çok güzel. Orada diğer kullanıcıların paylaştığı tarifleri deneyebiliyoruz. Biz 5 kişilik bir aileyiz ve bu ürün bize yeterli geliyor. Daha az trans yağlı, daha sağlıklı günler dilerim herkese.”

“Kullanım amacını yerine getiriyor. Kızaklı sisteminin olması bir takım kolaylıklar sağlıyor. Severek kullanıyorum.”

14. Rahatlık ve şıklık bir arada: Crocs Üniseks Klasik Terlik

Crocs Üniseks Klasik Terlik, rahatlığı sevenler için tasarlanmış bir klasik. Havalandırma portlarının yer aldığı hafif ve nefes alabilir yapısı, siyah rengiyle her an her yerde rahatlıkla giyebileceğiniz bir tasarıma sahip. Ayarlanabilir topuk kayışıyla ayaklarınızın daima rahat olmasını sağlayan bu terliğin Croslite köpük yastıklama sistemi sayesinde konfor ve destek gün boyu sizinle olacak!

Kullanıcı yorumları

“Amazon.com.tr güvencesi ile Crocs kalitesi. Rengi mükemmel, rahatlığına diyecek söz yok zaten. Ürün orijinal.”

“Hem piyasadan daha ucuz hem de hızlı teslimat. Kullanımı çok rahat, ayağımdan hiç çıkaramıyorum, teşekkürler Amazon.”

15. Oyun keyfini zirveye taşıyan koltuk: Hawk Gaming Chair FAB v4

53 x 54 x 132 santimetre boyuta sahip Hawk Gaming Chair, oyun tutkunları için tasarlanmış birinci sınıf bir koltuk. 120 kilograma kadar taşıması, ergonomik yapısı ve şık tasarımı ile uzun oyun seanslarınızı daha konforlu hale getirmeyi sağlayan oyun koltuğu 7 farklı renk seçeneğiyle de her tarza uygun bir modele sahip.Terlemeyi önleyen ve nefes alabilen özel dokuma kumaş yapısı ve 3D hareketli kollarının yanında bel ve boyun desteği ile uzun süreli kullanımda dahi rahatlık sağlıyor. Farklı yükseklik ayarlarına sahip FAB v4 modelinde kullanılan süngerlerin sahip olduğu 60 DNs sertlik ve 2 MM demir alaşım ile uzun kullanıma dayanıklı hale getirilen koltuk oyun severler için harika bir deneyim sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Her şeyden önce rahat. Bel ve boyun desteği konforunu arttırıyor. Arkaya doğru eğimlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yatırabiliyorsunuz da. Süngerleri sert ama dayanıklı. kolları hareketli, görsellerdeki gibi. Kol destekleri yumuşak. Bakım seti ve detaylı kullanım kılavuzu var. Ekstra bir şeye ihtiyacınız olmuyor ama gitar çalan biriyseniz kolları size çok engel olacak. Onun dışında her şeyi ile F/Konfor bir ürün.”

“185 cm 95 kg biri olarak 2 tane koltuk kırıp araştırdıktan sonra bu modeli tercih ettim. Koltuğun montajı biraz yordu ama genel olarak hem kalite hem kullanış bakımından çok memnun kaldım. Kol dayama kısmının yukarı aşağı hareket etmesiyle birlikte sağa sola hareket imkanı da çok iyi. Bazen klavyeyi eğik tutuyorum o esnada bana kolaylık sağlıyor dirseklerim boşta kalmıyor. İlk üç gün ağır bir kokusu vardı şu an normale döndü. Bayağı bir araştırdıktan sonra ben de aldığım için teyit edebilirim kaliteli bir koltuk.”

