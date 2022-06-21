Merve Boluğur son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Merve Boluğur, iddialı pozuyla göze çarptı.

SÜTYENİYLE POZ VERDİ

Sevilen oyuncu Merve Boluğur, gömleğinin düğmelerini açıp sütyeniyle poz verdi.

34 yaşındaki oyuncuya takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

"İSTESEM KOLUMA BİRİNİ TAKARIM"

Murat Dalkılıç ile 2015-2017 yılları arasında evli kalan Merve Boluğur'un, ilerleyen yıllarda aşktan yana yüzü gülmedi.

Geçtiğimiz günlerde ilişki durumu hakkında iddialı sözler sarf eden Merve Boluğur, bu ifadeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

"Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum." diyen Boluğur, "İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim bir dakikamı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Ben gerçek, derin bağlar kurmayı sevdiğim için seçiciyim." ifadeleriyle olay olmuştu.





