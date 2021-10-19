Merve Boluğur, iddialı göğüs dekoltesini “tehlikeli” notuyla paylaştı

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir oyunculuğa mola veren Merve Boluğur, YouTube kanalından yayınladığı videolarla adından söz ettiriyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, o tarihten bu yana özel hayatında da pek bir hareketlilik bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde, “acıdan zevk alıyorum” açıklamasıyla dikkat çeken ünlü isim, bu sefer de derin göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi. Kendi fotoğrafını "tehlike" notuyla paylaşan güzel isim sonrasında aynı pozunu bir kere daha paylaştı.

Merve Boluğur, arkadaşlarıyla çıktığı gece gezmesinden fotoğraflar paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede on binlerce beğeni topladı.



