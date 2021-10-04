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Merve Boluğur sırrını verdi: Acıdan zevk alıyorum

04.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Boluğur, son olarak formda kalmanın sırlarını anlattı.

Merve Boluğur sırrını verdi: Acıdan zevk alıyorum

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor.

Yaptığı açıklamalarla ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Binlerce abonesi bulunan YouTube kanalında formda kalmanın sırlarını anlatan 34 yaşındaki güzel oyuncu, suyu hiç sevmediğini söyledi. Boluğur, "İçine genellikle dereotu ve maydanoz tarzı şeyler koyuyorum. Haftanın her günü spor yapıyorum. Ağırlık çalışıyorum... Onlara, 'işkence aleti' diyorum. Acıdan zevk alıyorum. Yogaya da başladım. Vücudumda esnemeler oldu" şeklinde konuştu.

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Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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