Merve Boluğur Instagram'dan yanıtladı: "Dizi sektörüne dönüş olur mu?"

Eski oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda evlilik olayıyla gündemde... DJ sevgilisinden aldığı evlenme teklifine 'evet' diyen Boluğur'un düğünü için geri sayım başladı. Özel hayatıyla bu kadar gündemde olan Boluğur, kariyeriyle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.

MERVE BOLUĞUR YANITLADI

Acemi Cadı dizisi ile ünlenen ve Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle oyunculuk kariyerini taçlandıran Boluğur, son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yapan Boluğur, sevenlerinin merak ettiği soruyu yanıtladı.

Takipçisinden aldığı, "Dizi sektörüne dönüş olur mu?" sorusuna Boluğur, "Bir proje daha yapabilirim" yanıtını verdi.





