Merve Boluğur Instagram'ı yaktı! Mini etekli pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran ve daha sonrasında oynadığı dizilerle herkesin sevdiği bir isim haline gelen Merve Boluğur, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyunculuk kariyeri sonrası şimdilerde müzik piyasasına girmeye hazırlanan Merve Boluğur, paylaşımlarıyla herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Son olarak mini etekli pozlarını Instagram'da paylaşan Merve Boluğur, takipçilerinden tam not aldı.

Instagram hesabında 3.8 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Merve Boluğur'un o paylaşımları;





