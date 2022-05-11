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Merve Boluğur Instagram'ı yaktı! Mini etekli pozlarıyla takipçilerini büyüledi

11.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Merve Boluğur, güzel fotoğraflarının arasına bir yenisini ekledi. Siyah mini etekli pozlarını paylaşan güzel oyuncu güzelliğiyle herkesi mest etti.

Merve Boluğur Instagram'ı yaktı! Mini etekli pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran ve daha sonrasında oynadığı dizilerle herkesin sevdiği bir isim haline gelen Merve Boluğur, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

merve boluğur

Oyunculuk kariyeri sonrası şimdilerde müzik piyasasına girmeye hazırlanan Merve Boluğur, paylaşımlarıyla herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

merve

Son olarak mini etekli pozlarını Instagram'da paylaşan Merve Boluğur, takipçilerinden tam not aldı.

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Instagram hesabında 3.8 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Merve Boluğur'un o paylaşımları;

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Merve Boluğur
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