Merve Boluğur isyan etti! "Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor"

2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

2015 yılında nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç'tan 2017'de anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, son olarak geçen Ekim ayında evlendiği DJ Mert Aydın'la ayrılık kararı alarak gündeme geldi.



Boluğur, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamayla tüm dikkatleri üzerine topladı.



Akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden Merve Boluğur, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan bütün köşe yazarı magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın"



