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Merve Boluğur jartiyerini giyip "Akşama hazırlık" dedi

24.12.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletmeci Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur, yılbaşı partisi için oldukça iddialıydı. Merve Boluğur jartiyerini giyip "Akşama hazırlık" notuyla üst üste paylaşım yapınca hayranlarından beğeni topladı.

Merve Boluğur jartiyerini giyip "Akşama hazırlık" dedi

Bir süredir yalnız olan Merve Boluğur, aradığı aşkı Erkan Şen'de buldu. Yeni aşkıyla ilgili "Şöyle söyleyelim; birbirimizi tanıyoruz. Güzel bir diyaloğumuz var. Şu an çok mutluyuz" açıklamasını yapan oyuncu daha sonra ise evine dönüp yılbaşı partisi için hazırlandı.

Süper mini bir elbise tercih eden Merve Boluğur elbisenin altına ise jartiyer tercih etti. Bir süredir ekranda olmasa da sık sık gündeme gelen oyuncu "Akşama hazırlık" diyerek pozlar verdi.

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Hayranlarından tam not alan Boluğur iddialı tarzıyla eğlencede dikkat çekti.

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Merve Boluğur
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