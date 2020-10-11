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Merve Boluğur kırmızı mayosuyla sosyal medyayı salladı

11.10.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Merve Boluğur kırmızı mayosuyla sosyal medyayı salladı

33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Boluğur'un gönderilerine takipçilerinden beğeni yağdı.

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran oyuncu Merve Boluğur, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Boluğur, kırmızı mayosu ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

33 yaşındaki Boluğur'un "Kırmızı" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden 97 binden fazla beğeni aldı.

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Geçtiğimiz günlerde Burak Dayı'dan ayrılıktan sonra meditasyon yapmaya başladığını ifade eden Boluğur, daha derinlerdeki Merve’yi keşfetmek için çalıştığını söylemişti.

"Tekrar evliliği düşünüyorum" diyen oyuncu, "Bu yaz çok fazla çocuk gördüm ve kumral bütün çocukları yoldum. Aslında çocuk istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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