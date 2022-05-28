MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur: Marilyn Monroe kadar çekiciyim

Merve Boluğur: Marilyn Monroe kadar çekiciyim

28.05.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marilyn Monroe rolü için setlere dönebileceği söyleyen oyuncu, 'onun kadar çekiciyim' dedi.

Merve Boluğur: Marilyn Monroe kadar çekiciyim

Yaz sezonunu geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de açan Merve Boluğur, aslında 'yaz insanı' olmadığını, tercihinin sonbahar olduğunu söyledi: Sezonu erken açtım, aslında ben yağmur seviyorum, yağmurcuyum. Doğum günüm 16 Eylül olduğu için belki de bilmiyorum.

"DİZİ SAATLERİ İÇİN BİRAZ KILIM"

Geçtiğimiz günlerde bir tek Marilyn Monroe rolü için setlere dönebileceği söyleyen oyuncu, 4 Ağustos 1962 tarihinde hayatını kaybeden dünyaca ünlü isim kadar çekici olduğunu iddia etti.

6290b4b886b2450f30e78726

Son olarak 'İçimdeki Fırtına' (2017) dizisinde kamera karşısına geçen Merve Boluğur, "Marilyn dönemine damga vurmuş ikonik bir kadındı. Benzer yanlarımız; o çekici bir kadındı, ben de fena değilim hani, ben de kendimce efsaneyim. Öldükten sonra konuşulan ve örnek gösterilen biri, bir oyuncu için böyle bir karakteri oynamak zevkli olur. Dizi saatleri ile ilgili biraz kılım, bizim sektör yorucu. Zevk alacağım böyle bir rol olursa düşünürüm oyunculuğu" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran paylaşım! "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm"Duygulandıran paylaşım! "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm"
Kaç nesil onunla büyüdü! Son halini gören inanamadı! Kaç nesil onunla büyüdü! Son halini gören inanamadı!
ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladıABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Arda Turan'ın yeni adresi...

Arda Turan'ın yeni adresi...

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Olay oldu! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"

Olay oldu! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"

İlginizi Çekebilir

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.